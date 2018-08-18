|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 бер, 2022 07:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ппц. Почему пво не остановило ракету(
Додано: Пон 21 бер, 2022 08:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, вот вам еще одна наглядная иллюстрация преступности подобной хаотичной и плотной застройки без ограничения этажности.
Додано: Пон 21 бер, 2022 09:16
Додано: Пон 21 бер, 2022 09:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 21 бер, 2022 09:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Рискну предположить, что владельцы разбомбленных квартир уравновесят количество выехавших и устроившихся, а цена за метр повторит поведение в предыдущий кризис, т.е. упадет еще ниже.
Кстати, еще мысль на днях промелькнула - как только средняя зарплата в Украине (пусть и выросшая на стероидах госуправленцев) обновила рекорды - прилетели черные лебеди армиями.
А человеку с осколком в спине наискорейшего выздоровления. И если у него ребенок взрослый и давно в ЕС, то вероятно были и времена когда родители помогали ему. Почему бы не вспомнить как они это делали и не отправить часть денег ребенку, а остальные разбить на 10К супруге и остальное в гривне на карту и выехать? Тем более, что человек уже понял, что деньги не главное и потери конвертации и подобных транзакций - это просто "военная" необходимость и цена спокойствия. Удивительно вообще как они смогли выехать с деньгами.
Додано: Пон 21 бер, 2022 09:49
Вася, ти себе не накручуй і інших людей теж не накручуй.
не роби тупі висновки
Додано: Пон 21 бер, 2022 10:21
В першу чергу війна показала що будувати надто великі за площею об'єкти без противопожежних відстаней закінчується великою пожежею. Було б декілка окремих будівель з протипожежними відстанями, зберіглося набагато більше.
Ще війна показала ступінь безпеки у будинках з панорамними вікнами. Після такого відео треба заборонити їх у житлових будинках будівельними нормами.
Додано: Пон 21 бер, 2022 10:27
⚡️У Києві тимчасово припинять роботу 23 магазини “Сільпо”.
З 21 березня мережа супермаркетів "Сільпо" зачиняє 34 магазини - у Києві та області, у Житомирській та Чернігівській областях. Поки не перебудують логістичні маршрути через військові дії та не налагодять постачання.
Про це повідомила прес-служба Fozzy Group в коментарі Економічній Правді.
У перелічених областях та Києві все ще продовжують працювати 112 супермаркетів.
Додано: Пон 21 бер, 2022 11:40
Додано: Пон 21 бер, 2022 11:55
точная информация. не остановило.
там стояла часть техники наших и был точный удар именно по ним
спасибо тиктокерам за фото размещения техники
Зараз переглядають цей форум: v0f41k і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|