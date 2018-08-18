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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 бер, 2022 10:27
⚡️У Києві тимчасово припинять роботу 23 магазини “Сільпо”.
З 21 березня мережа супермаркетів "Сільпо" зачиняє 34 магазини - у Києві та області, у Житомирській та Чернігівській областях. Поки не перебудують логістичні маршрути через військові дії та не налагодять постачання.
Про це повідомила прес-служба Fozzy Group в коментарі Економічній Правді.
У перелічених областях та Києві все ще продовжують працювати 112 супермаркетів.
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Додано: Пон 21 бер, 2022 18:22
тиктокера уже словили и на камеру просил прощения
неужели тикток стоит 6 жизней и разрушеных зданий?(((
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Олежан
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Додано: Пон 21 бер, 2022 18:51
Олежан написав:
тиктокера уже словили и на камеру просил прощения
неужели тикток стоит 6 жизней и разрушеных зданий?(((
Имхую на время войны надо блокировать все соц. сети. оставить одну с модерацией откуда все будут получать актуальную информацию
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