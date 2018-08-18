RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9678967996809681

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 175
1. Не вище 900
19%
33
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
11%
20
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
14%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
16
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 10:27

⚡️У Києві тимчасово припинять роботу 23 магазини “Сільпо”.

З 21 березня мережа супермаркетів "Сільпо" зачиняє 34 магазини - у Києві та області, у Житомирській та Чернігівській областях. Поки не перебудують логістичні маршрути через військові дії та не налагодять постачання.

Про це повідомила прес-служба Fozzy Group в коментарі Економічній Правді.

У перелічених областях та Києві все ще продовжують працювати 112 супермаркетів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11612
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1923 раз.
Подякували: 2763 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 18:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

тиктокера уже словили и на камеру просил прощения
неужели тикток стоит 6 жизней и разрушеных зданий?(((
Олежан
 
Повідомлень: 579
З нами з: 01.12.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 18:51

  Олежан написав:тиктокера уже словили и на камеру просил прощения
неужели тикток стоит 6 жизней и разрушеных зданий?(((

Имхую на время войны надо блокировать все соц. сети. оставить одну с модерацией откуда все будут получать актуальную информацию
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11612
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1923 раз.
Подякували: 2763 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 20:01

  Олежан написав:тиктокера уже словили и на камеру просил прощения
неужели тикток стоит 6 жизней и разрушеных зданий?(((

Коли цим для нього все і скінчиться, то я перший буду казати, що влада в нас, незважаючи на військовий стан, дуже аморфна. У часи Сталіна його без суда та слідства розстріляли би, та то не наш шлях. Повинні посадити за держзраду. Навмисно розкривав зосередження нашої техніки та військових.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8756
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1965 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 20:20

  Vlad442 написав:
  Олежан написав:тиктокера уже словили и на камеру просил прощения
неужели тикток стоит 6 жизней и разрушеных зданий?(((

Коли цим для нього все і скінчиться, то я перший буду казати, що влада в нас, незважаючи на військовий стан, дуже аморфна. У часи Сталіна його без суда та слідства розстріляли би, та то не наш шлях. Повинні посадити за держзраду. Навмисно розкривав зосередження нашої техніки та військових.

Расстреляют и что, какую проблему это решит? люди уже погибли, ТРЦ уже сгорел. Другой идиот сделает то же самое, ибо каждому идиоту мозги не выставишь.

Надо блокировать соцсети, если люди, военные и ТРЦ нам дОроги.

Есть моб.приложения с трансляцией радио и ТВ. Общаться можно по аське. Или загрузку фото/ видео закрыть для украинских айпи адресов, если это возможно технически.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11612
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1923 раз.
Подякували: 2763 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9678967996809681
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alex_dvornichenko і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2187, 2188, 2189
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21888 5553691
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 бер, 2022 18:12
Вкладчик1234
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 98, 99, 100
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
992 1713063
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 бер, 2022 12:25
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34082
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.