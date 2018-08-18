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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9678967996809681

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 175
1. Не вище 900
19%
33
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
11%
20
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
14%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
16
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 10:27

⚡️У Києві тимчасово припинять роботу 23 магазини “Сільпо”.

З 21 березня мережа супермаркетів "Сільпо" зачиняє 34 магазини - у Києві та області, у Житомирській та Чернігівській областях. Поки не перебудують логістичні маршрути через військові дії та не налагодять постачання.

Про це повідомила прес-служба Fozzy Group в коментарі Економічній Правді.

У перелічених областях та Києві все ще продовжують працювати 112 супермаркетів.
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 18:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

тиктокера уже словили и на камеру просил прощения
неужели тикток стоит 6 жизней и разрушеных зданий?(((
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 18:51

  Олежан написав:тиктокера уже словили и на камеру просил прощения
неужели тикток стоит 6 жизней и разрушеных зданий?(((

Имхую на время войны надо блокировать все соц. сети. оставить одну с модерацией откуда все будут получать актуальную информацию
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 20:01

  Олежан написав:тиктокера уже словили и на камеру просил прощения
неужели тикток стоит 6 жизней и разрушеных зданий?(((

Коли цим для нього все і скінчиться, то я перший буду казати, що влада в нас, незважаючи на військовий стан, дуже аморфна. У часи Сталіна його без суда та слідства розстріляли би, та то не наш шлях. Повинні посадити за держзраду. Навмисно розкривав зосередження нашої техніки та військових.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 20:20

  Vlad442 написав:
  Олежан написав:тиктокера уже словили и на камеру просил прощения
неужели тикток стоит 6 жизней и разрушеных зданий?(((

Коли цим для нього все і скінчиться, то я перший буду казати, що влада в нас, незважаючи на військовий стан, дуже аморфна. У часи Сталіна його без суда та слідства розстріляли би, та то не наш шлях. Повинні посадити за держзраду. Навмисно розкривав зосередження нашої техніки та військових.

Расстреляют и что, какую проблему это решит? люди уже погибли, ТРЦ уже сгорел. Другой идиот сделает то же самое, ибо каждому идиоту мозги не выставишь.

Надо блокировать соцсети, если люди, военные и ТРЦ нам дОроги.

Есть моб.приложения с трансляцией радио и ТВ. Общаться можно по аське. Или загрузку фото/ видео закрыть для украинских айпи адресов, если это возможно технически.
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 20:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

1. Справедливість. Є провина -> є кара.

2. Коли люди будуть розуміти, що це злочин, а не іграшки, то й ставлення зміниться. Та загроза попасти до в'язниці дійде до 99%. Вільнолюди доти, поки за це їм нема ніякої кари.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 10:16

  Vlad442 написав:1. Справедливість. Є провина -> є кара.

2. Коли люди будуть розуміти, що це злочин, а не іграшки, то й ставлення зміниться. Та загроза попасти до в'язниці дійде до 99%. Вільнолюди доти, поки за це їм нема ніякої кари.

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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 18:32

https://pragmatika.media/news/jaki-kvar ... hitektora/
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