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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 бер, 2022 10:27
⚡️У Києві тимчасово припинять роботу 23 магазини “Сільпо”.
З 21 березня мережа супермаркетів "Сільпо" зачиняє 34 магазини - у Києві та області, у Житомирській та Чернігівській областях. Поки не перебудують логістичні маршрути через військові дії та не налагодять постачання.
Про це повідомила прес-служба Fozzy Group в коментарі Економічній Правді.
У перелічених областях та Києві все ще продовжують працювати 112 супермаркетів.
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Додано: Пон 21 бер, 2022 18:22
тиктокера уже словили и на камеру просил прощения
неужели тикток стоит 6 жизней и разрушеных зданий?(((
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Олежан
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Додано: Пон 21 бер, 2022 18:51
Олежан написав:
тиктокера уже словили и на камеру просил прощения
неужели тикток стоит 6 жизней и разрушеных зданий?(((
Имхую на время войны надо блокировать все соц. сети. оставить одну с модерацией откуда все будут получать актуальную информацию
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Додано: Пон 21 бер, 2022 20:01
Олежан написав:
тиктокера уже словили и на камеру просил прощения
неужели тикток стоит 6 жизней и разрушеных зданий?(((
Коли цим для нього все і скінчиться, то я перший буду казати, що влада в нас, незважаючи на військовий стан, дуже аморфна. У часи Сталіна його без суда та слідства розстріляли би, та то не наш шлях. Повинні посадити за держзраду. Навмисно розкривав зосередження нашої техніки та військових.
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Vlad442
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Додано: Пон 21 бер, 2022 20:20
Vlad442 написав: Олежан написав:
тиктокера уже словили и на камеру просил прощения
неужели тикток стоит 6 жизней и разрушеных зданий?(((
Коли цим для нього все і скінчиться, то я перший буду казати, що влада в нас, незважаючи на військовий стан, дуже аморфна. У часи Сталіна його без суда та слідства розстріляли би, та то не наш шлях. Повинні посадити за держзраду. Навмисно розкривав зосередження нашої техніки та військових.
Расстреляют и что, какую проблему это решит? люди уже погибли, ТРЦ уже сгорел. Другой идиот сделает то же самое, ибо каждому идиоту мозги не выставишь.
Надо блокировать соцсети, если люди, военные и ТРЦ нам дОроги.
Есть моб.приложения с трансляцией радио и ТВ. Общаться можно по аське. Или загрузку фото/ видео закрыть для украинских айпи адресов, если это возможно технически.
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vitaliian
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Додано: Пон 21 бер, 2022 20:48
1. Справедливість. Є провина -> є кара.
2. Коли люди будуть розуміти, що це злочин, а не іграшки, то й ставлення зміниться. Та загроза попасти до в'язниці дійде до 99%. Вільнолюди доти, поки за це їм нема ніякої кари.
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Vlad442
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Додано: Вів 22 бер, 2022 10:16
Vlad442 написав:
1. Справедливість. Є провина -> є кара.
2. Коли люди будуть розуміти, що це злочин, а не іграшки, то й ставлення зміниться. Та загроза попасти до в'язниці дійде до 99%. Вільнолюди доти, поки за це їм нема ніякої кари.
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Додано: Вів 22 бер, 2022 18:32
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