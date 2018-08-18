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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 бер, 2022 10:27
⚡️У Києві тимчасово припинять роботу 23 магазини “Сільпо”.
З 21 березня мережа супермаркетів "Сільпо" зачиняє 34 магазини - у Києві та області, у Житомирській та Чернігівській областях. Поки не перебудують логістичні маршрути через військові дії та не налагодять постачання.
Про це повідомила прес-служба Fozzy Group в коментарі Економічній Правді.
У перелічених областях та Києві все ще продовжують працювати 112 супермаркетів.
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vitaliian
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Додано: Пон 21 бер, 2022 18:22
тиктокера уже словили и на камеру просил прощения
неужели тикток стоит 6 жизней и разрушеных зданий?(((
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Олежан
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Додано: Пон 21 бер, 2022 18:51
Олежан написав:
тиктокера уже словили и на камеру просил прощения
неужели тикток стоит 6 жизней и разрушеных зданий?(((
Имхую на время войны надо блокировать все соц. сети. оставить одну с модерацией откуда все будут получать актуальную информацию
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Додано: Пон 21 бер, 2022 20:01
Олежан написав:
тиктокера уже словили и на камеру просил прощения
неужели тикток стоит 6 жизней и разрушеных зданий?(((
Коли цим для нього все і скінчиться, то я перший буду казати, що влада в нас, незважаючи на військовий стан, дуже аморфна. У часи Сталіна його без суда та слідства розстріляли би, та то не наш шлях. Повинні посадити за держзраду. Навмисно розкривав зосередження нашої техніки та військових.
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Vlad442
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Додано: Пон 21 бер, 2022 20:20
Vlad442 написав: Олежан написав:
тиктокера уже словили и на камеру просил прощения
неужели тикток стоит 6 жизней и разрушеных зданий?(((
Коли цим для нього все і скінчиться, то я перший буду казати, що влада в нас, незважаючи на військовий стан, дуже аморфна. У часи Сталіна його без суда та слідства розстріляли би, та то не наш шлях. Повинні посадити за держзраду. Навмисно розкривав зосередження нашої техніки та військових.
Расстреляют и что, какую проблему это решит? люди уже погибли, ТРЦ уже сгорел. Другой идиот сделает то же самое, ибо каждому идиоту мозги не выставишь.
Надо блокировать соцсети, если люди, военные и ТРЦ нам дОроги.
Есть моб.приложения с трансляцией радио и ТВ. Общаться можно по аське. Или загрузку фото/ видео закрыть для украинских айпи адресов, если это возможно технически.
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vitaliian
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Додано: Пон 21 бер, 2022 20:48
1. Справедливість. Є провина -> є кара.
2. Коли люди будуть розуміти, що це злочин, а не іграшки, то й ставлення зміниться. Та загроза попасти до в'язниці дійде до 99%. Вільнолюди доти, поки за це їм нема ніякої кари.
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Vlad442
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Додано: Вів 22 бер, 2022 10:16
Vlad442 написав:
1. Справедливість. Є провина -> є кара.
2. Коли люди будуть розуміти, що це злочин, а не іграшки, то й ставлення зміниться. Та загроза попасти до в'язниці дійде до 99%. Вільнолюди доти, поки за це їм нема ніякої кари.
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Додано: Вів 22 бер, 2022 18:32
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Додано: Вів 22 бер, 2022 20:03
vitaliian написав:
Расстреляют и что, какую проблему это решит?
Vlad442 написав: Олежан написав:
тиктокера уже словили и на камеру просил прощения
неужели тикток стоит 6 жизней и разрушеных зданий?(((
Коли цим для нього все і скінчиться, то я перший буду казати, що влада в нас, незважаючи на військовий стан, дуже аморфна. У часи Сталіна його без суда та слідства розстріляли би, та то не наш шлях. Повинні посадити за держзраду. Навмисно розкривав зосередження нашої техніки та військових.
люди уже погибли, ТРЦ уже сгорел. Другой идиот сделает то же самое, ибо каждому идиоту мозги не выставишь.
Надо блокировать соцсети, если люди, военные и ТРЦ нам дОроги.
Есть моб.приложения с трансляцией радио и ТВ. Общаться можно по аське. Или загрузку фото/ видео закрыть для украинских айпи адресов, если это возможно технически.
Другие задумаються...,
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Vadim V
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Додано: Вів 22 бер, 2022 20:09
Vadim V написав:
задумаються
у многих отсутствует способность думать (гуглим "премия Дарвина").
Смотрим на преступников всех веков и народов, кого из них остановило наказание?
Я не говорю что наказывать не нужно, но эта мера для профилактики новых эпизодов - неэффективная. Как воровали тысячи лет назад так и воруют до сих пор, как сливали лишнюю инфу в тик-ток так и будут сливать, пока тик ток не закроют.
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vitaliian
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