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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9679968096819682

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 176
1. Не вище 900
19%
34
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
11%
20
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
14%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
16
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 20:13

  Vadim V написав:Другие задумаються...,

Если бы реагировали на процесс закупок гособоронзаказа в свое время, сейчас не стоило бы и задумываться. Не говоря уже за отсутствие ответственности за ущерб по ситуации в Ичне, Калиновке...
helter
 
Повідомлень: 7
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  #<1 ... 9679968096819682
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