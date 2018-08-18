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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 бер, 2022 20:13
Vadim V написав:
Другие задумаються...,
Если бы реагировали на процесс закупок гособоронзаказа в свое время, сейчас не стоило бы и задумываться. Не говоря уже за отсутствие ответственности за ущерб по ситуации в Ичне, Калиновке...
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Додано: Сер 23 бер, 2022 07:08
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