RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9679968096819682

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 177
1. Не вище 900
20%
35
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
11%
20
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
14%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
16
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 20:13

  Vadim V написав:Другие задумаються...,

Если бы реагировали на процесс закупок гособоронзаказа в свое время, сейчас не стоило бы и задумываться. Не говоря уже за отсутствие ответственности за ущерб по ситуации в Ичне, Калиновке...
helter
 
Повідомлень: 6
З нами з: 12.05.19
Подякував: 36 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 07:08

vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11653
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1927 раз.
Подякували: 2765 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 09:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

знакомые говорят, что в Файна Таун прилетело сегодня :(
thirdeye
 
Повідомлень: 86
З нами з: 13.03.15
Подякував: 149 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 09:34

  thirdeye написав:знакомые говорят, что в Файна Таун прилетело сегодня :(

https://t.me/c/1210003725/8133
https://t.me/suspilnekropyvnytskyi/4768?single
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11653
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1927 раз.
Подякували: 2765 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 11:09

  vitaliian написав:

В наше время такие домики ниф-нифа выглядят неактуально
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31277
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1328 раз.
Подякували: 7498 раз.
 
Профіль
3
7
3
  #<1 ... 9679968096819682
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2187, 2188, 2189
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21887 5556692
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 бер, 2022 11:54
Олежан
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 98, 99, 100
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
992 1713164
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 бер, 2022 12:25
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34094
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (461)
23.03.2022 11:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.