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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 бер, 2022 20:13
Vadim V написав:
Другие задумаються...,
Если бы реагировали на процесс закупок гособоронзаказа в свое время, сейчас не стоило бы и задумываться. Не говоря уже за отсутствие ответственности за ущерб по ситуации в Ичне, Калиновке...
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Додано: Сер 23 бер, 2022 07:08
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Додано: Сер 23 бер, 2022 09:09
знакомые говорят, что в Файна Таун прилетело сегодня
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Додано: Сер 23 бер, 2022 09:34
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Додано: Сер 23 бер, 2022 11:09
vitaliian написав:
В наше время такие домики ниф-нифа выглядят неактуально
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