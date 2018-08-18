Если бы реагировали на процесс закупок гособоронзаказа в свое время, сейчас не стоило бы и задумываться. Не говоря уже за отсутствие ответственности за ущерб по ситуации в Ичне, Калиновке...
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 бер, 2022 20:13
Додано: Сер 23 бер, 2022 09:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
знакомые говорят, что в Файна Таун прилетело сегодня
Додано: Сер 23 бер, 2022 09:34
Додано: Сер 23 бер, 2022 11:09
Додано: Сер 23 бер, 2022 14:28
временный вариант на 2-5 лет расселить погорельцев после войны, пока новые дома настроят. По крайней мере "я предложил а вы думайте". Тетрисов и ФТ на всех не хватит, все же лучше чем барак или коммуналка. Блоки такого размера по идее с утеплителем внутри.
Додано: Чет 24 бер, 2022 13:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Що думаете, коли війна закінчиться, ви будете продавати житло в Україні та преїзджати до інших країн?
Додано: Чет 24 бер, 2022 13:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|