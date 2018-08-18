Додано: Чет 24 бер, 2022 15:03

90% даже тут пишущих не в материале купить за имеющиеся деньги хоть что то не в ж0пе ЕС

Я имею ввиду накопления естественно

В ЕС с полтосом ехать крайне глупо

Иногда даже с кирпичом

Даже если и у вас тут есть пенсионный фонд в необстрелянном рашкоскотом городе - то продать его и выйти в кэш допустим по не бросовой цене в этом году будет нереально даже если сдохнет вся Единая Россия вместе с хуйлом и Крым будет наш.

Никто по тысяче за метр ничего брать не будете примеру в совкофондеОдессы или Кропивницкого

Да и у нас в Днепре тоже

А менять 1К квартиру на пару метров в ЕС считаю глупо