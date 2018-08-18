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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 бер, 2022 17:36
Не о чем думать пока война не окончилась. Нет вводных
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Damien
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Додано: Чет 24 бер, 2022 17:36
Олежан написав:
как думаете, по чем будут сливать в тетрисе в єтом году?
залежить, прилетить туди снаряд чи ні
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DmitryK
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