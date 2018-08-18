Додано: Чет 24 бер, 2022 22:22

Мій прогноз як закінчиться війна.

Рашисти будуть пробивати сухопутний шлях до Криму любой ціною. Що зможуть відкусять на Донбасі, потім, продовжуючи бомбардувати города та вбиваючи мирних людей, запропонують відмову від НАТО, припинення вогню та відведення своїх військ від Харківа, Київа, Чернігова, Сум. Перед владою та суспільством буде дилема. Йти в наступ на ворога, який ще має перевагу у людях та техніці та володіє повітрям, неможливо. Навіть якщо буде ППО, наступ буде супроводжуватися величезними втратами, та не факт, що буде успішним. Сидіти та чекати, коли не робить економіка, та гибнуть люди, теж не вихід. Україна буде вимушена піти на ганебне перемир'я, навіть не мир, що поставить хрест на планах на вступ до ЄС, та залишить можливість для ескалації будь якої миті.

Люди з окупованих територій виїдуть до Київа, Одеси, Полтави чи Львіва. Де у кого родичи чи знайомі. Значна частка до Європи. Гроші на відбудову дадуть, але не дуже багато.

Путін прозвітує про перемогу - допомогли днрлнрам здобути територію, це не ми окупували, це вони - за що нам санкції, ми війська з України вивели. Деякі компанії поступово відновлять роботу на російському ринку, залізна завіса опуститься, СРСР повернеться, та законсервується.