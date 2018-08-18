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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9680968196829683

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 179
1. Не вище 900
20%
36
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
12%
21
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
16
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 17:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не о чем думать пока война не окончилась. Нет вводных
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 17:36

  Олежан написав:как думаете, по чем будут сливать в тетрисе в єтом году?

залежить, прилетить туди снаряд чи ні
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 21:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Елітку зливати ніхто не буде. Зливають коли край потрібні гроши. У заможних людей є можливість пережити лихі часи не скидаючи коштовні активи за безцінь. Коли й будуть виставляти на продаж, то по цінам 21 року.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 22:22

Прогноз

Мій прогноз як закінчиться війна.
Рашисти будуть пробивати сухопутний шлях до Криму любой ціною. Що зможуть відкусять на Донбасі, потім, продовжуючи бомбардувати города та вбиваючи мирних людей, запропонують відмову від НАТО, припинення вогню та відведення своїх військ від Харківа, Київа, Чернігова, Сум. Перед владою та суспільством буде дилема. Йти в наступ на ворога, який ще має перевагу у людях та техніці та володіє повітрям, неможливо. Навіть якщо буде ППО, наступ буде супроводжуватися величезними втратами, та не факт, що буде успішним. Сидіти та чекати, коли не робить економіка, та гибнуть люди, теж не вихід. Україна буде вимушена піти на ганебне перемир'я, навіть не мир, що поставить хрест на планах на вступ до ЄС, та залишить можливість для ескалації будь якої миті.
Люди з окупованих територій виїдуть до Київа, Одеси, Полтави чи Львіва. Де у кого родичи чи знайомі. Значна частка до Європи. Гроші на відбудову дадуть, але не дуже багато.
Путін прозвітує про перемогу - допомогли днрлнрам здобути територію, це не ми окупували, це вони - за що нам санкції, ми війська з України вивели. Деякі компанії поступово відновлять роботу на російському ринку, залізна завіса опуститься, СРСР повернеться, та законсервується.
Vlad442
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