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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 бер, 2022 17:36
Не о чем думать пока война не окончилась. Нет вводных
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Damien
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Додано: Чет 24 бер, 2022 17:36
Олежан написав:
как думаете, по чем будут сливать в тетрисе в єтом году?
залежить, прилетить туди снаряд чи ні
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DmitryK
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Додано: Чет 24 бер, 2022 21:55
Елітку зливати ніхто не буде. Зливають коли край потрібні гроши. У заможних людей є можливість пережити лихі часи не скидаючи коштовні активи за безцінь. Коли й будуть виставляти на продаж, то по цінам 21 року.
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Vlad442
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Додано: Чет 24 бер, 2022 23:37
барабашов написав:
90% даже тут пишущих не в материале купить за имеющиеся деньги хоть что то не в ж0пе ЕС
Я имею ввиду накопления естественно
В ЕС с полтосом ехать крайне глупо
Иногда даже с кирпичом
Даже если и у вас тут есть пенсионный фонд в необстрелянном рашкоскотом городе - то продать его и выйти в кэш допустим по не бросовой цене в этом году будет нереально даже если сдохнет вся Единая Россия вместе с хуйлом и Крым будет наш.
Никто по тысяче за метр ничего брать не будете примеру в совкофондеОдессы или Кропивницкого
Да и у нас в Днепре тоже
А менять 1К квартиру на пару метров в ЕС считаю глупо
Миллионы людей уехали из Украины с копейками в кармане и в забугорье заработали себе состояния. При СССР люди уезжали в США, им разрещалось везти по 152 доллара на человека.
Покупать себе что-то на новом месте - верх глупости.
Как правило, проходит лет пять, порой больше, прежде чем человек понимает, что нащел то место, где хочет жить долго. Так что аренда - это разумное решение на первые годы. Притом, весьма удобное решение.
Многие арендуют даже если могут себе позволить купить и без ипотеки.
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 00:10
барабашов написав:
90% даже тут пишущих не в материале купить за имеющиеся деньги хоть что то не в ж0пе ЕС
Я имею ввиду накопления естественно
а например, условно окраины Порту - это "вж0пе ЕС" или нет?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 00:12
Vlad442 написав:
Елітку зливати ніхто не буде. Зливають коли край потрібні гроши. У заможних людей є можливість пережити лихі часи не скидаючи коштовні активи за безцінь. Коли й будуть виставляти на продаж, то по цінам 21 року.
та ну на...
Це ж було вже:
див. ціни 2013 Vs ціни 2015
наприклад, у Слов'янську.
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flysoulfly
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 00:19
flysoulfly написав: Vlad442 написав:
Елітку зливати ніхто не буде. Зливають коли край потрібні гроши. У заможних людей є можливість пережити лихі часи не скидаючи коштовні активи за безцінь. Коли й будуть виставляти на продаж, то по цінам 21 року.
та ну на...
Це ж було вже:
див. ціни 2013 Vs ціни 2015
наприклад, у Слов'янську.
Звідки у Слов'янську бізнес та еліт нерухомість?
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airmax78
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 00:33
airmax78 написав: flysoulfly написав: Vlad442 написав:
Елітку зливати ніхто не буде. Зливають коли край потрібні гроши. У заможних людей є можливість пережити лихі часи не скидаючи коштовні активи за безцінь. Коли й будуть виставляти на продаж, то по цінам 21 року.
та ну на...
Це ж було вже:
див. ціни 2013 Vs ціни 2015
наприклад, у Слов'янську.
Звідки у Слов'янську бізнес та еліт нерухомість?
донєцкіє "розводили"
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 06:22
А про Киев где можно почитать?
Считаю остановив врага ценой своих жизней и разрушений Ирпень с Бучей заслужили строительство метро.
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vitaliian
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 06:51
vitaliian написав:
А про Киев где можно почитать?
Считаю остановив врага ценой своих жизней и разрушений Ирпень с Бучей заслужили строительство метро.
Згоден. Як мінімум.
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