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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9681968296839684>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 179
1. Не вище 900
20%
36
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
12%
21
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
16
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 17:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не о чем думать пока война не окончилась. Нет вводных
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 17:36

  Олежан написав:как думаете, по чем будут сливать в тетрисе в єтом году?

залежить, прилетить туди снаряд чи ні
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 21:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Елітку зливати ніхто не буде. Зливають коли край потрібні гроши. У заможних людей є можливість пережити лихі часи не скидаючи коштовні активи за безцінь. Коли й будуть виставляти на продаж, то по цінам 21 року.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 23:37

  барабашов написав:90% даже тут пишущих не в материале купить за имеющиеся деньги хоть что то не в ж0пе ЕС
Я имею ввиду накопления естественно
В ЕС с полтосом ехать крайне глупо
Иногда даже с кирпичом
Даже если и у вас тут есть пенсионный фонд в необстрелянном рашкоскотом городе - то продать его и выйти в кэш допустим по не бросовой цене в этом году будет нереально даже если сдохнет вся Единая Россия вместе с хуйлом и Крым будет наш.
Никто по тысяче за метр ничего брать не будете примеру в совкофондеОдессы или Кропивницкого
Да и у нас в Днепре тоже
А менять 1К квартиру на пару метров в ЕС считаю глупо


Миллионы людей уехали из Украины с копейками в кармане и в забугорье заработали себе состояния. При СССР люди уезжали в США, им разрещалось везти по 152 доллара на человека.
Покупать себе что-то на новом месте - верх глупости.
Как правило, проходит лет пять, порой больше, прежде чем человек понимает, что нащел то место, где хочет жить долго. Так что аренда - это разумное решение на первые годы. Притом, весьма удобное решение.
Многие арендуют даже если могут себе позволить купить и без ипотеки.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 00:10

  барабашов написав:90% даже тут пишущих не в материале купить за имеющиеся деньги хоть что то не в ж0пе ЕС
Я имею ввиду накопления естественно

а например, условно окраины Порту - это "вж0пе ЕС" или нет?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 00:12

  Vlad442 написав:Елітку зливати ніхто не буде. Зливають коли край потрібні гроши. У заможних людей є можливість пережити лихі часи не скидаючи коштовні активи за безцінь. Коли й будуть виставляти на продаж, то по цінам 21 року.

та ну на...
Це ж було вже:
див. ціни 2013 Vs ціни 2015
наприклад, у Слов'янську.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 00:19

  flysoulfly написав:
  Vlad442 написав:Елітку зливати ніхто не буде. Зливають коли край потрібні гроши. У заможних людей є можливість пережити лихі часи не скидаючи коштовні активи за безцінь. Коли й будуть виставляти на продаж, то по цінам 21 року.

та ну на...
Це ж було вже:
див. ціни 2013 Vs ціни 2015
наприклад, у Слов'янську.

Звідки у Слов'янську бізнес та еліт нерухомість?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 00:33

  airmax78 написав:
  flysoulfly написав:
  Vlad442 написав:Елітку зливати ніхто не буде. Зливають коли край потрібні гроши. У заможних людей є можливість пережити лихі часи не скидаючи коштовні активи за безцінь. Коли й будуть виставляти на продаж, то по цінам 21 року.

та ну на...
Це ж було вже:
див. ціни 2013 Vs ціни 2015
наприклад, у Слов'янську.

Звідки у Слов'янську бізнес та еліт нерухомість?
донєцкіє "розводили"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 06:22

А про Киев где можно почитать?
Считаю остановив врага ценой своих жизней и разрушений Ирпень с Бучей заслужили строительство метро.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 06:51

  vitaliian написав:А про Киев где можно почитать?
Считаю остановив врага ценой своих жизней и разрушений Ирпень с Бучей заслужили строительство метро.

Згоден. Як мінімум.
airmax78
 
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