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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 бер, 2022 08:25
airmax78 написав: vitaliian написав:
А про Киев где можно почитать?
Считаю остановив врага ценой своих жизней и разрушений Ирпень с Бучей заслужили строительство метро.
Згоден. Як мінімум.
А Чернігову - новий міст через Десну. 6-рядний, як мінімум
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 08:33
а в Чернобаевку Антонов перенести
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