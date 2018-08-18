А Чернігову - новий міст через Десну. 6-рядний, як мінімум
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 бер, 2022 08:25
Додано: П'ят 25 бер, 2022 08:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а в Чернобаевку Антонов перенести
Додано: П'ят 25 бер, 2022 12:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сильнее всего в процентах должны упасть квартиры, которые перед войной стоили 100-300тыс. Те, которые дороже(элитка), тоже думаю, просто снимут с продажи, ибо за них никто не даст даже стоимости материалов ремонта
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