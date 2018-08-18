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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9681968296839684

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 180
1. Не вище 900
20%
36
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
12%
21
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
17
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 08:25

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:А про Киев где можно почитать?
Считаю остановив врага ценой своих жизней и разрушений Ирпень с Бучей заслужили строительство метро.

Згоден. Як мінімум.

А Чернігову - новий міст через Десну. 6-рядний, як мінімум
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 08:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а в Чернобаевку Антонов перенести
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 12:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:Елітку зливати ніхто не буде. Зливають коли край потрібні гроши. У заможних людей є можливість пережити лихі часи не скидаючи коштовні активи за безцінь. Коли й будуть виставляти на продаж, то по цінам 21 року.
Сильнее всего в процентах должны упасть квартиры, которые перед войной стоили 100-300тыс. Те, которые дороже(элитка), тоже думаю, просто снимут с продажи, ибо за них никто не даст даже стоимости материалов ремонта
Damien
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 12:27

  Damien написав:
Vlad442 написав:Елітку зливати ніхто не буде. Зливають коли край потрібні гроши. У заможних людей є можливість пережити лихі часи не скидаючи коштовні активи за безцінь. Коли й будуть виставляти на продаж, то по цінам 21 року.
Сильнее всего в процентах должны упасть квартиры, которые перед войной стоили 100-300тыс. Те, которые дороже(элитка), тоже думаю, просто снимут с продажи, ибо за них никто не даст даже стоимости материалов ремонта

Ну, что же, ничего не поделаешь - придется жить в своей прелести. Главное чтобы ничего не прилетело от братского народа.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 12:42

  airmax78 написав:
  Damien написав:
Vlad442 написав:Елітку зливати ніхто не буде. Зливають коли край потрібні гроши. У заможних людей є можливість пережити лихі часи не скидаючи коштовні активи за безцінь. Коли й будуть виставляти на продаж, то по цінам 21 року.
Сильнее всего в процентах должны упасть квартиры, которые перед войной стоили 100-300тыс. Те, которые дороже(элитка), тоже думаю, просто снимут с продажи, ибо за них никто не даст даже стоимости материалов ремонта

Ну, что же, ничего не поделаешь - придется жить в своей прелести. Главное чтобы ничего не прилетело от братского народа.

ты же собирался в страну золотого миллиарда.
GADFLY
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:01

  GADFLY написав:собирался в страну золотого миллиарда
после победы они сами к нам поедут
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:05

  vitaliian написав:
  GADFLY написав:собирался в страну золотого миллиарда
после победы они сами к нам поедут

и Макс сможет выручить за свою прЭлесть прайс овер Х2 от довоенных, даже без штор!!!
GADFLY
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:58

долго шутили про максовые полтосики лосей, потом ванговали очередной влет, и тут война выполнила эти прогнозы. Что-то в вас Макс таки есть.

А КК небось тоже ставит галочку. Война возвращает ирпенскую природу к первозданному виду: дома исчезают.
Hotab
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