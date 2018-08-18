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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 бер, 2022 08:25
airmax78 написав: vitaliian написав:
А про Киев где можно почитать?
Считаю остановив врага ценой своих жизней и разрушений Ирпень с Бучей заслужили строительство метро.
Згоден. Як мінімум.
А Чернігову - новий міст через Десну. 6-рядний, як мінімум
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 08:33
а в Чернобаевку Антонов перенести
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 12:06
Vlad442 написав:Елітку зливати ніхто не буде. Зливають коли край потрібні гроши. У заможних людей є можливість пережити лихі часи не скидаючи коштовні активи за безцінь. Коли й будуть виставляти на продаж, то по цінам 21 року.
Сильнее всего в процентах должны упасть квартиры, которые перед войной стоили 100-300тыс. Те, которые дороже(элитка), тоже думаю, просто снимут с продажи, ибо за них никто не даст даже стоимости материалов ремонта
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Damien
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 12:27
Damien написав:
Vlad442 написав:Елітку зливати ніхто не буде. Зливають коли край потрібні гроши. У заможних людей є можливість пережити лихі часи не скидаючи коштовні активи за безцінь. Коли й будуть виставляти на продаж, то по цінам 21 року.
Сильнее всего в процентах должны упасть квартиры, которые перед войной стоили 100-300тыс. Те, которые дороже(элитка), тоже думаю, просто снимут с продажи, ибо за них никто не даст даже стоимости материалов ремонта
Ну, что же, ничего не поделаешь - придется жить в своей прелести. Главное чтобы ничего не прилетело от братского народа.
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 12:42
airmax78 написав: Damien написав:
Vlad442 написав:Елітку зливати ніхто не буде. Зливають коли край потрібні гроши. У заможних людей є можливість пережити лихі часи не скидаючи коштовні активи за безцінь. Коли й будуть виставляти на продаж, то по цінам 21 року.
Сильнее всего в процентах должны упасть квартиры, которые перед войной стоили 100-300тыс. Те, которые дороже(элитка), тоже думаю, просто снимут с продажи, ибо за них никто не даст даже стоимости материалов ремонта
Ну, что же, ничего не поделаешь - придется жить в своей прелести. Главное чтобы ничего не прилетело от братского народа.
ты же собирался в страну золотого миллиарда.
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GADFLY
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:01
GADFLY написав:
собирался в страну золотого миллиарда
после победы они сами к нам поедут
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vitaliian
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:05
vitaliian написав: GADFLY написав:
собирался в страну золотого миллиарда
после победы они сами к нам поедут
и Макс сможет выручить за свою прЭлесть прайс овер Х2 от довоенных, даже без штор!!!
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GADFLY
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:58
долго шутили про максовые полтосики лосей, потом ванговали очередной влет, и тут война выполнила эти прогнозы. Что-то в вас Макс таки есть.
А ККЦ небось тоже ставит галочку. Война возвращает ирпенскую природу к первозданному виду: дома исчезают.
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Hotab
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 14:21
vitaliian написав: GADFLY написав:
собирался в страну золотого миллиарда
после победы они сами к нам поедут
в '45м ?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 14:36
Hotab написав:
Война возвращает ирпенскую природу к первозданному виду: дома исчезают.
а з радіацією що там зараз?
Десь на ютубі був радіоперехват: орки вже опромінювання у своїх "чорнобильців" реєструють...
В мене з Ірпіня та Бучі знайомі виїхали вчасно, майже
Не факт, що повернуться туди жити...
Востаннє редагувалось flysoulfly
в П'ят 25 бер, 2022 14:39, всього редагувалось 1 раз.
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