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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 бер, 2022 14:38
flysoulfly написав:
радіацією що там зараз
В Ірпіні радіація зараз чи не на останньому місці серед ряду проблем. Хіба мо Ковід конкурує з нею.
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Hotab
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 14:57
Hotab написав:
долго шутили про максовые полтосики лосей, потом ванговали очередной влет, и тут война выполнила эти прогнозы. Что-то в вас Макс таки есть.
А ККЦ небось тоже ставит галочку. Война возвращает ирпенскую природу к первозданному виду: дома исчезают.
Из свиньи можно сделать фарш а из фарша свинью никак
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 15:22
Hotab написав: flysoulfly написав:
радіацією що там зараз
В Ірпіні радіація зараз чи не на останньому місці серед ряду проблем. Хіба мо Ковід конкурує з нею.
ще є хто вірить в ковід?
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Олежан
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 15:23
airmax78 написав:
Ну, что же, ничего не поделаешь - придется жить в своей прелести. Главное чтобы ничего не прилетело от братского народа.
макс, скажи, как семья? устроились? так в вене и остались?
дочка в школу пошла? для жены работа есть?
просвети ситуацию как там сейчас
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 17:09
Олежан написав: Hotab написав: flysoulfly написав:
радіацією що там зараз
В Ірпіні радіація зараз чи не на останньому місці серед ряду проблем. Хіба мо Ковід конкурує з нею.
ще є хто вірить в ковід?
Жирік.
Поки є вбивця для всіх без розбору, вбивця пенсіонерів не хвилює нікого.
Ви не будете лікувати грибок нігтів, якщо відірвало бомбою ногу.
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