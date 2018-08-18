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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 бер, 2022 14:38
flysoulfly написав:
радіацією що там зараз
В Ірпіні радіація зараз чи не на останньому місці серед ряду проблем. Хіба мо Ковід конкурує з нею.
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Hotab
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 14:57
Hotab написав:
долго шутили про максовые полтосики лосей, потом ванговали очередной влет, и тут война выполнила эти прогнозы. Что-то в вас Макс таки есть.
А ККЦ небось тоже ставит галочку. Война возвращает ирпенскую природу к первозданному виду: дома исчезают.
Из свиньи можно сделать фарш а из фарша свинью никак
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 15:22
Hotab написав: flysoulfly написав:
радіацією що там зараз
В Ірпіні радіація зараз чи не на останньому місці серед ряду проблем. Хіба мо Ковід конкурує з нею.
ще є хто вірить в ковід?
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Олежан
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 15:23
airmax78 написав:
Ну, что же, ничего не поделаешь - придется жить в своей прелести. Главное чтобы ничего не прилетело от братского народа.
макс, скажи, как семья? устроились? так в вене и остались?
дочка в школу пошла? для жены работа есть?
просвети ситуацию как там сейчас
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 17:09
Олежан написав: Hotab написав: flysoulfly написав:
радіацією що там зараз
В Ірпіні радіація зараз чи не на останньому місці серед ряду проблем. Хіба мо Ковід конкурує з нею.
ще є хто вірить в ковід?
Жирік.
Поки є вбивця для всіх без розбору, вбивця пенсіонерів не хвилює нікого.
Ви не будете лікувати грибок нігтів, якщо відірвало бомбою ногу.
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Hotab
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 17:38
Олежан написав:
ще є хто вірить в ковід?
Війна перевірила ковід і....
Коротше, кому, як не мені на фронті "все видно"(і про ковід - теж)
Так, хлопці (напевно всі) - тут перехворіли на... застуду(кашель/насмарк/горло боліло... дехто і температуру мав) - так, як ночі були з морозом (-4-7-9) і на пості/варті встигали змерзнути в ноги за 2 год...
Але, наш лікар, майже всіх лікував парацетамолом і порошками з вмістом його ж
- але нікому, навіть, не заікався, що це можливо ковід!
Зараз, майже всі вже здорові - лише трохи покашлюють від "диму/сажі з буржуйок"...
Тож - все буде добре!👍
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:27
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vitaliian
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:55
vitaliian написав:
https://economics.segodnya.ua/economics/realty/prodat-lyuboy-cenoy-v-irpene-massovo-sbyvayut-kvartiry-vopreki-zapretu-1610638.html
думаю...30 метров в Ирпене и Ко будут тыс по 10 уходить...
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:58
--Продать любой ценой: в Ирпене массово сбывают квартиры вопреки запрету--
Я не понял,это дорого или дешево? Как по мне,то ничего не изменилось.
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