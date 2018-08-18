RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9682968396849685

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 180
1. Не вище 900
20%
36
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
12%
21
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
17
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 14:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flysoulfly написав:радіацією що там зараз

В Ірпіні радіація зараз чи не на останньому місці серед ряду проблем. Хіба мо Ковід конкурує з нею.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7393
З нами з: 15.02.09
Подякував: 509 раз.
Подякували: 1783 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 14:57

  Hotab написав:долго шутили про максовые полтосики лосей, потом ванговали очередной влет, и тут война выполнила эти прогнозы. Что-то в вас Макс таки есть.

А ККЦ небось тоже ставит галочку. Война возвращает ирпенскую природу к первозданному виду: дома исчезают.

Из свиньи можно сделать фарш а из фарша свинью никак
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11710
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1929 раз.
Подякували: 2772 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 15:22

  Hotab написав:
  flysoulfly написав:радіацією що там зараз

В Ірпіні радіація зараз чи не на останньому місці серед ряду проблем. Хіба мо Ковід конкурує з нею.

ще є хто вірить в ковід? :mrgreen:
Олежан
 
Повідомлень: 596
З нами з: 01.12.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 15:23

  airmax78 написав:Ну, что же, ничего не поделаешь - придется жить в своей прелести. Главное чтобы ничего не прилетело от братского народа.

макс, скажи, как семья? устроились? так в вене и остались?
дочка в школу пошла? для жены работа есть?
просвети ситуацию как там сейчас
Олежан
 
Повідомлень: 596
З нами з: 01.12.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 17:09

  Олежан написав:
  Hotab написав:
  flysoulfly написав:радіацією що там зараз

В Ірпіні радіація зараз чи не на останньому місці серед ряду проблем. Хіба мо Ковід конкурує з нею.

ще є хто вірить в ковід? :mrgreen:

Жирік.
Поки є вбивця для всіх без розбору, вбивця пенсіонерів не хвилює нікого.
Ви не будете лікувати грибок нігтів, якщо відірвало бомбою ногу.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7393
З нами з: 15.02.09
Подякував: 509 раз.
Подякували: 1783 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 17:38

"Секретні матеріали")))

  Олежан написав:ще є хто вірить в ковід? :mrgreen:

Війна перевірила ковід і....

Коротше, кому, як не мені на фронті "все видно"(і про ковід - теж)

Так, хлопці (напевно всі) - тут перехворіли на... застуду(кашель/насмарк/горло боліло... дехто і температуру мав) - так, як ночі були з морозом (-4-7-9) і на пості/варті встигали змерзнути в ноги за 2 год...
Але, наш лікар, майже всіх лікував парацетамолом і порошками з вмістом його ж :mrgreen: - але нікому, навіть, не заікався, що це можливо ковід!

Зараз, майже всі вже здорові - лише трохи покашлюють від "диму/сажі з буржуйок"...

Тож - все буде добре!👍
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3069
З нами з: 18.03.21
Подякував: 103 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:27

Журналюги пытаются раздуть сенсацию

https://economics.segodnya.ua/economics ... 10638.html
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11710
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1929 раз.
Подякували: 2772 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Олежан написав:ще є хто вірить в ковід? :mrgreen:

Зайди в інфекційне відділення любої лікарні і відразу перестанеш туповато шкіритись, а після екскурсії до моргу можливо ще й порозумнішаєш :twisted:
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5551
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6174 раз.
Подякували: 2746 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:55

  vitaliian написав:https://economics.segodnya.ua/economics/realty/prodat-lyuboy-cenoy-v-irpene-massovo-sbyvayut-kvartiry-vopreki-zapretu-1610638.html

думаю...30 метров в Ирпене и Ко будут тыс по 10 уходить...
GADFLY
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 4355
З нами з: 05.09.06
Подякував: 524 раз.
Подякували: 704 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

--Продать любой ценой: в Ирпене массово сбывают квартиры вопреки запрету--

Я не понял,это дорого или дешево? Как по мне,то ничего не изменилось.
1973cc11
 
Повідомлень: 28
З нами з: 13.12.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9682968396849685
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: GADFLY і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2188, 2189, 2190
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21891 5560857
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 бер, 2022 11:32
vitaliian
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 98, 99, 100
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
992 1713304
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 бер, 2022 12:25
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34123
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (166)
25.03.2022 18:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.