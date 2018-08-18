Тю а чё аж па 10... па 3, а там где вы живёте ещё приплачивать покупателю будут)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 бер, 2022 19:28
Тю а чё аж па 10... па 3, а там где вы живёте ещё приплачивать покупателю будут)
Додано: П'ят 25 бер, 2022 19:33
Это фейк, сейчас невозможно не то что продать квартиру, а приехать в Ирпень на просмотр, непонятно какие дороги кем контролируются, мостов нет, в городе нет газа, света, воды, продолжаются обстрелы градами. Теоретически возможны уличные грабежи. Полицию не вызвать - связи тоже нет. Продать квартиру в таких условиях сложнее чем полететь в космос. Люди, размещающие объявления не совсем дружат с головой.
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