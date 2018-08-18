Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 бер, 2022 14:38
flysoulfly написав:
радіацією що там зараз
В Ірпіні радіація зараз чи не на останньому місці серед ряду проблем. Хіба мо Ковід конкурує з нею.
Hotab
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 14:57
Hotab написав:
долго шутили про максовые полтосики лосей, потом ванговали очередной влет, и тут война выполнила эти прогнозы. Что-то в вас Макс таки есть.
А ККЦ небось тоже ставит галочку. Война возвращает ирпенскую природу к первозданному виду: дома исчезают.
Из свиньи можно сделать фарш а из фарша свинью никак
vitaliian
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:27
vitaliian
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:55
vitaliian написав:
https://economics.segodnya.ua/economics/realty/prodat-lyuboy-cenoy-v-irpene-massovo-sbyvayut-kvartiry-vopreki-zapretu-1610638.html
думаю...30 метров в Ирпене и Ко будут тыс по 10 уходить...
GADFLY
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:58
--Продать любой ценой: в Ирпене массово сбывают квартиры вопреки запрету--
Я не понял,это дорого или дешево? Как по мне,то ничего не изменилось.
1973cc11
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 19:28
GADFLY написав: vitaliian написав:
https://economics.segodnya.ua/economics/realty/prodat-lyuboy-cenoy-v-irpene-massovo-sbyvayut-kvartiry-vopreki-zapretu-1610638.html
думаю...30 метров в Ирпене и Ко будут тыс по 10 уходить...
Тю а чё аж па 10... па 3, а там где вы живёте ещё приплачивать покупателю будут)
vitaliian
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 19:33
1973cc11 написав:
--Продать любой ценой: в Ирпене массово сбывают квартиры вопреки запрету--
Я не понял,это дорого или дешево? Как по мне,то ничего не изменилось.
Это фейк, сейчас невозможно не то что продать квартиру, а приехать в Ирпень на просмотр, непонятно какие дороги кем контролируются, мостов нет, в городе нет газа, света, воды, продолжаются обстрелы градами. Теоретически возможны уличные грабежи. Полицию не вызвать - связи тоже нет. Продать квартиру в таких условиях сложнее чем полететь в космос. Люди, размещающие объявления не совсем дружат с головой.
vitaliian
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 23:15
vitaliian написав: GADFLY написав: vitaliian написав:
https://economics.segodnya.ua/economics/realty/prodat-lyuboy-cenoy-v-irpene-massovo-sbyvayut-kvartiry-vopreki-zapretu-1610638.html
думаю...30 метров в Ирпене и Ко будут тыс по 10 уходить...
Тю а чё аж па 10... па 3, а там где вы живёте ещё приплачивать покупателю будут)
ну а какая цена была в той локации 30 метров до войны?
GADFLY
2
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