Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
1973cc11 написав:--Продать любой ценой: в Ирпене массово сбывают квартиры вопреки запрету--
Я не понял,это дорого или дешево? Как по мне,то ничего не изменилось.
Это фейк, сейчас невозможно не то что продать квартиру, а приехать в Ирпень на просмотр, непонятно какие дороги кем контролируются, мостов нет, в городе нет газа, света, воды, продолжаются обстрелы градами. Теоретически возможны уличные грабежи. Полицию не вызвать - связи тоже нет. Продать квартиру в таких условиях сложнее чем полететь в космос. Люди, размещающие объявления не совсем дружат с головой или мошенники.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 26 бер, 2022 05:07, всього редагувалось 1 раз.
цоколя кстати целы даже в домах на которые упали авиабомбы (если не считать строймусора по пояс). От градов цоколя тоже не особо пострадали. В отличие от верхних этажей. Ну там выбитые окна не в счёт, они почти везде выбиты.