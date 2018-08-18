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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9683968496859686>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 180
1. Не вище 900
20%
36
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
12%
21
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
17
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 14:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flysoulfly написав:радіацією що там зараз

В Ірпіні радіація зараз чи не на останньому місці серед ряду проблем. Хіба мо Ковід конкурує з нею.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 14:57

  Hotab написав:долго шутили про максовые полтосики лосей, потом ванговали очередной влет, и тут война выполнила эти прогнозы. Что-то в вас Макс таки есть.

А ККЦ небось тоже ставит галочку. Война возвращает ирпенскую природу к первозданному виду: дома исчезают.

Из свиньи можно сделать фарш а из фарша свинью никак
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:27

Журналюги пытаются раздуть сенсацию

https://economics.segodnya.ua/economics ... 10638.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:55

  vitaliian написав:https://economics.segodnya.ua/economics/realty/prodat-lyuboy-cenoy-v-irpene-massovo-sbyvayut-kvartiry-vopreki-zapretu-1610638.html

думаю...30 метров в Ирпене и Ко будут тыс по 10 уходить...
GADFLY
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

--Продать любой ценой: в Ирпене массово сбывают квартиры вопреки запрету--

Я не понял,это дорого или дешево? Как по мне,то ничего не изменилось.
1973cc11
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 19:28

  GADFLY написав:
  vitaliian написав:https://economics.segodnya.ua/economics/realty/prodat-lyuboy-cenoy-v-irpene-massovo-sbyvayut-kvartiry-vopreki-zapretu-1610638.html

думаю...30 метров в Ирпене и Ко будут тыс по 10 уходить...

Тю а чё аж па 10... па 3, а там где вы живёте ещё приплачивать покупателю будут)
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 19:33

  1973cc11 написав:--Продать любой ценой: в Ирпене массово сбывают квартиры вопреки запрету--

Я не понял,это дорого или дешево? Как по мне,то ничего не изменилось.

Это фейк, сейчас невозможно не то что продать квартиру, а приехать в Ирпень на просмотр, непонятно какие дороги кем контролируются, мостов нет, в городе нет газа, света, воды, продолжаются обстрелы градами. Теоретически возможны уличные грабежи. Полицию не вызвать - связи тоже нет. Продать квартиру в таких условиях сложнее чем полететь в космос. Люди, размещающие объявления не совсем дружат с головой или мошенники.

Зображення
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 26 бер, 2022 05:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 23:15

  vitaliian написав:
  GADFLY написав:
  vitaliian написав:https://economics.segodnya.ua/economics/realty/prodat-lyuboy-cenoy-v-irpene-massovo-sbyvayut-kvartiry-vopreki-zapretu-1610638.html

думаю...30 метров в Ирпене и Ко будут тыс по 10 уходить...

Тю а чё аж па 10... па 3, а там где вы живёте ещё приплачивать покупателю будут)

ну а какая цена была в той локации 30 метров до войны?
GADFLY
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 00:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

GADFLY написав:
  vitaliian написав:
  GADFLY написав:думаю...30 метров в Ирпене и Ко будут тыс по 10 уходить...

Тю а чё аж па 10... па 3, а там где вы живёте ещё приплачивать покупателю будут)

ну а какая цена была в той локации 30 метров до войны?
Тысяч 40, наверное, не меньше
Цоколи Флая в расчёт не берём
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 07:27

  Faceless написав:Цоколи Флая в расчёт не берём
цоколя кстати целы даже в домах на которые упали авиабомбы (если не считать строймусора по пояс). От градов цоколя тоже не особо пострадали. В отличие от верхних этажей. Ну там выбитые окна не в счёт, они почти везде выбиты.

vitaliian
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