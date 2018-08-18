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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9683968496859686

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 180
1. Не вище 900
20%
36
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
12%
21
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
17
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 08:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

1973cc11 написав:--Продать любой ценой: в Ирпене массово сбывают квартиры вопреки запрету--

Я не понял,это дорого или дешево? Как по мне,то ничего не изменилось.
В статье большинство приведенных примеров это новострой, который (возможно) продается по переуступке. Поэтому в теории продать и купить можно, реестры не нужны
Damien
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 09:55

  flysoulfly написав:
  Hotab написав:Война возвращает ирпенскую природу к первозданному виду: дома исчезают.
а з радіацією що там зараз?
Десь на ютубі був радіоперехват: орки вже опромінювання у своїх "чорнобильців" реєструють...
В мене з Ірпіня та Бучі знайомі виїхали вчасно, майже :(
Не факт, що повернуться туди жити...

куда виїхали? за кордон?
Nemk
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 10:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Nemk написав:куда виїхали? за кордон
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vitaliian
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