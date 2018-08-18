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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 бер, 2022 08:57
1973cc11 написав:--Продать любой ценой: в Ирпене массово сбывают квартиры вопреки запрету--
Я не понял,это дорого или дешево? Как по мне,то ничего не изменилось.
В статье большинство приведенных примеров это новострой, который (возможно) продается по переуступке. Поэтому в теории продать и купить можно, реестры не нужны
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Додано: Суб 26 бер, 2022 09:55
flysoulfly написав: Hotab написав:
Война возвращает ирпенскую природу к первозданному виду: дома исчезают.
а з радіацією що там зараз?
Десь на ютубі був радіоперехват: орки вже опромінювання у своїх "чорнобильців" реєструють...
В мене з Ірпіня та Бучі знайомі виїхали вчасно, майже
Не факт, що повернуться туди жити...
куда виїхали? за кордон?
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Додано: Суб 26 бер, 2022 11:18
Пишут что в святошинском районе нет саета
КМДА:⚡️⚡️У Святошинському районі відсутнє електропостачання: дві лінії відключено через обстріли окупантів у передмісті
▪️У Святошинському районі відсутнє електропостачання через відключення двох ліній внаслідок бойових дій у передмісті – у напрямках Гостомеля та Ірпеня. Наразі відключені дві лінії 110 кВ.
🚨Аварійні служби одразу почнуть огляд та оцінку пошкодження після завершення активних бойових дій. Наразі робота фахівців неможлива, бо окупанти продовжують обстріли.
✔️На ліквідацію пошкоджень, за інформацією Київських електромереж, потрібно кілька годин. У зоні знеструмлення заклади охорони здоров’я перейшли на резервне живлення.
🚰❗️На правому березі протягом дня можливий понижений тиск води.
✔️Відключення ліній призвело до знеструмлення трьох насосних станцій у столиці. ПрАТ «АК «Київводоканал» вживає заходів для стабілізації тиску. Місто продовжує надавати послугу водопостачання.
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