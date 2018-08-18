Додано: Суб 26 бер, 2022 13:50

GADFLY написав: ну вот. а как сложился рынок в Донецке и Луганске после 14 года? А как он сложился на окраинах ну вот. а как сложился рынок в Донецке и Луганске после 14 года? А как он сложился на окраинах

зачем эти манипуляции, Ничего что Донецк окупирован, фактически непригоден для проживания и бизнеса, не работает ЖД транспорт, банки, аэропорты. Там нет крупного бизнес, международного капитала, безвиза с Европой. Импорта/экспорта (кроме РФ).Неизвестно какие там суды и правовой статус квартир. Купите, а её у вас отожмут. Кстати по какому законодательству проходит сделка? покупка с нулевыми гарантиями.Совсем одно и тоже с Ирпенем. Пишите ещё, вроде финансовый форум а мышление как у бабулек на лавочках.То что полирпеня разрушено только поднимет цены, по крайней мере на аренду и продажу в эконом сегменте, потому что погорельцам надо будет где-то жить. Или в Донецк все жить переедут?Тут уже писали сказки что все уедут в Европу. Круто, но там квартиры в 3 раза дороже, ещё надо язык выучить, гражданство получить, а работа светит только низкооплачиваемая, по крайней мере первое время.