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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9683968496859686

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 180
1. Не вище 900
20%
36
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
12%
21
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
17
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 08:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

1973cc11 написав:--Продать любой ценой: в Ирпене массово сбывают квартиры вопреки запрету--

Я не понял,это дорого или дешево? Как по мне,то ничего не изменилось.
В статье большинство приведенных примеров это новострой, который (возможно) продается по переуступке. Поэтому в теории продать и купить можно, реестры не нужны
Damien
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 09:55

  flysoulfly написав:
  Hotab написав:Война возвращает ирпенскую природу к первозданному виду: дома исчезают.
а з радіацією що там зараз?
Десь на ютубі був радіоперехват: орки вже опромінювання у своїх "чорнобильців" реєструють...
В мене з Ірпіня та Бучі знайомі виїхали вчасно, майже :(
Не факт, що повернуться туди жити...

куда виїхали? за кордон?
Nemk
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 10:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Nemk написав:куда виїхали? за кордон
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 11:18

Пишут что в святошинском районе нет саета

КМДА:⚡️⚡️У Святошинському районі відсутнє електропостачання: дві лінії відключено через обстріли окупантів у передмісті

▪️У Святошинському районі відсутнє електропостачання через відключення двох ліній внаслідок бойових дій у передмісті – у напрямках Гостомеля та Ірпеня. Наразі відключені дві лінії 110 кВ.

🚨Аварійні служби одразу почнуть огляд та оцінку пошкодження після завершення активних бойових дій. Наразі робота фахівців неможлива, бо окупанти продовжують обстріли.

✔️На ліквідацію пошкоджень, за інформацією Київських електромереж, потрібно кілька годин. У зоні знеструмлення заклади охорони здоров’я перейшли на резервне живлення.

🚰❗️На правому березі протягом дня можливий понижений тиск води.

✔️Відключення ліній призвело до знеструмлення трьох насосних станцій у столиці. ПрАТ «АК «Київводоканал» вживає заходів для стабілізації тиску. Місто продовжує надавати послугу водопостачання.
@Obstanovka_kyiv_bot
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 13:30

  Faceless написав:
GADFLY написав:
  GADFLY написав:думаю...30 метров в Ирпене и Ко будут тыс по 10 уходить...

Тю а чё аж па 10... па 3, а там где вы живёте ещё приплачивать покупателю будут)

ну а какая цена была в той локации 30 метров до войны?
Тысяч 40, наверное, не меньше
Цоколи Флая в расчёт не берём[/quote]
ну вот. а как сложился рынок в Донецке и Луганске после 14 года? А как он сложился на окраинах?
GADFLY
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 13:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  GADFLY написав:ну вот. а как сложился рынок в Донецке и Луганске после 14 года? А как он сложился на окраинах
зачем эти манипуляции, Ничего что Донецк окупирован, фактически непригоден для проживания и бизнеса, не работает ЖД транспорт, банки, аэропорты. Там нет крупного бизнес, международного капитала, безвиза с Европой. Импорта/экспорта (кроме РФ).

Неизвестно какие там суды и правовой статус квартир. Купите, а её у вас отожмут. Кстати по какому законодательству проходит сделка? покупка с нулевыми гарантиями.

Совсем одно и тоже с Ирпенем. Пишите ещё, вроде финансовый форум а мышление как у бабулек на лавочках.

То что полирпеня разрушено только поднимет цены, по крайней мере на аренду и продажу в эконом сегменте, потому что погорельцам надо будет где-то жить. Или в Донецк все жить переедут?

Тут уже писали сказки что все уедут в Европу. Круто, но там квартиры в 3 раза дороже, ещё надо язык выучить, гражданство получить, а работа светит только низкооплачиваемая, по крайней мере первое время.
vitaliian
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