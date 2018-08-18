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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 бер, 2022 08:57
1973cc11 написав:--Продать любой ценой: в Ирпене массово сбывают квартиры вопреки запрету--
Я не понял,это дорого или дешево? Как по мне,то ничего не изменилось.
В статье большинство приведенных примеров это новострой, который (возможно) продается по переуступке. Поэтому в теории продать и купить можно, реестры не нужны
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Damien
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Додано: Суб 26 бер, 2022 09:55
flysoulfly написав: Hotab написав:
Война возвращает ирпенскую природу к первозданному виду: дома исчезают.
а з радіацією що там зараз?
Десь на ютубі був радіоперехват: орки вже опромінювання у своїх "чорнобильців" реєструють...
В мене з Ірпіня та Бучі знайомі виїхали вчасно, майже
Не факт, що повернуться туди жити...
куда виїхали? за кордон?
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vitaliian
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Додано: Суб 26 бер, 2022 11:18
Пишут что в святошинском районе нет саета
КМДА:⚡️⚡️У Святошинському районі відсутнє електропостачання: дві лінії відключено через обстріли окупантів у передмісті
▪️У Святошинському районі відсутнє електропостачання через відключення двох ліній внаслідок бойових дій у передмісті – у напрямках Гостомеля та Ірпеня. Наразі відключені дві лінії 110 кВ.
🚨Аварійні служби одразу почнуть огляд та оцінку пошкодження після завершення активних бойових дій. Наразі робота фахівців неможлива, бо окупанти продовжують обстріли.
✔️На ліквідацію пошкоджень, за інформацією Київських електромереж, потрібно кілька годин. У зоні знеструмлення заклади охорони здоров’я перейшли на резервне живлення.
🚰❗️На правому березі протягом дня можливий понижений тиск води.
✔️Відключення ліній призвело до знеструмлення трьох насосних станцій у столиці. ПрАТ «АК «Київводоканал» вживає заходів для стабілізації тиску. Місто продовжує надавати послугу водопостачання.
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Додано: Суб 26 бер, 2022 13:30
Faceless написав: GADFLY написав: GADFLY написав:
думаю...30 метров в Ирпене и Ко будут тыс по 10 уходить...
Тю а чё аж па 10... па 3, а там где вы живёте ещё приплачивать покупателю будут)
ну а какая цена была в той локации 30 метров до войны?
Тысяч 40, наверное, не меньше
Цоколи Флая в расчёт не берём[/quote]ну вот. а как сложился рынок в Донецке и Луганске после 14 года? А как он сложился на окраинах?
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Додано: Суб 26 бер, 2022 13:50
GADFLY написав:
ну вот. а как сложился рынок в Донецке и Луганске после 14 года? А как он сложился на окраинах
зачем эти манипуляции, Ничего что Донецк окупирован, фактически непригоден для проживания и бизнеса, не работает ЖД транспорт, банки, аэропорты. Там нет крупного бизнес, международного капитала, безвиза с Европой. Импорта/экспорта (кроме РФ).
Неизвестно какие там суды и правовой статус квартир. Купите, а её у вас отожмут. Кстати по какому законодательству проходит сделка? покупка с нулевыми гарантиями.
Совсем одно и тоже с Ирпенем. Пишите ещё, вроде финансовый форум а мышление как у бабулек на лавочках.
То что полирпеня разрушено только поднимет цены, по крайней мере на аренду и продажу в эконом сегменте, потому что погорельцам надо будет где-то жить. Или в Донецк все жить переедут?
Тут уже писали сказки что все уедут в Европу. Круто, но там квартиры в 3 раза дороже, ещё надо язык выучить, гражданство получить, а работа светит только низкооплачиваемая, по крайней мере первое время.
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vitaliian
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Додано: Суб 26 бер, 2022 16:00
vitaliian написав: GADFLY написав:
ну вот. а как сложился рынок в Донецке и Луганске после 14 года? А как он сложился на окраинах
зачем эти манипуляции, Ничего что Донецк окупирован, фактически непригоден для проживания и бизнеса, не работает ЖД транспорт, банки, аэропорты. Там нет крупного бизнес, международного капитала, безвиза с Европой. Импорта/экспорта (кроме РФ).
Неизвестно какие там суды и правовой статус квартир. Купите, а её у вас отожмут. Кстати по какому законодательству проходит сделка? покупка с нулевыми гарантиями.
Совсем одно и тоже с Ирпенем. Пишите ещё, вроде финансовый форум а мышление как у бабулек на лавочках.
То что полирпеня разрушено только поднимет цены, по крайней мере на аренду и продажу в эконом сегменте, потому что погорельцам надо будет где-то жить. Или в Донецк все жить переедут?
Тут уже писали сказки что все уедут в Европу. Круто, но там квартиры в 3 раза дороже, ещё надо язык выучить, гражданство получить, а работа светит только низкооплачиваемая, по крайней мере первое время.
Что-то мне подсказывает, что ни в Донецке, ни в Луганске ни одного новостроя после 2014го не построили. Скорее всего и ни одной строительной компании живой не осталось.
В Киеве, и других городах Украины, как только война закончится, начнётся строительный бум. И на Западе и в центре и на Юго-Востоке.
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Додано: Суб 26 бер, 2022 16:06
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Додано: Суб 26 бер, 2022 16:29
думаете такой дом можно востановить?
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