RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9684968596869687>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 180
1. Не вище 900
20%
36
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
12%
21
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
17
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 08:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

1973cc11 написав:--Продать любой ценой: в Ирпене массово сбывают квартиры вопреки запрету--

Я не понял,это дорого или дешево? Как по мне,то ничего не изменилось.
В статье большинство приведенных примеров это новострой, который (возможно) продается по переуступке. Поэтому в теории продать и купить можно, реестры не нужны
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 573
З нами з: 28.04.20
Подякував: 376 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 09:55

  flysoulfly написав:
  Hotab написав:Война возвращает ирпенскую природу к первозданному виду: дома исчезают.
а з радіацією що там зараз?
Десь на ютубі був радіоперехват: орки вже опромінювання у своїх "чорнобильців" реєструють...
В мене з Ірпіня та Бучі знайомі виїхали вчасно, майже :(
Не факт, що повернуться туди жити...

куда виїхали? за кордон?
Nemk
 
Повідомлень: 27
З нами з: 05.03.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 10:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Nemk написав:куда виїхали? за кордон
Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11741
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1930 раз.
Подякували: 2775 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 11:18

Пишут что в святошинском районе нет саета

КМДА:⚡️⚡️У Святошинському районі відсутнє електропостачання: дві лінії відключено через обстріли окупантів у передмісті

▪️У Святошинському районі відсутнє електропостачання через відключення двох ліній внаслідок бойових дій у передмісті – у напрямках Гостомеля та Ірпеня. Наразі відключені дві лінії 110 кВ.

🚨Аварійні служби одразу почнуть огляд та оцінку пошкодження після завершення активних бойових дій. Наразі робота фахівців неможлива, бо окупанти продовжують обстріли.

✔️На ліквідацію пошкоджень, за інформацією Київських електромереж, потрібно кілька годин. У зоні знеструмлення заклади охорони здоров’я перейшли на резервне живлення.

🚰❗️На правому березі протягом дня можливий понижений тиск води.

✔️Відключення ліній призвело до знеструмлення трьох насосних станцій у столиці. ПрАТ «АК «Київводоканал» вживає заходів для стабілізації тиску. Місто продовжує надавати послугу водопостачання.
@Obstanovka_kyiv_bot
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11741
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1930 раз.
Подякували: 2775 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 13:30

  Faceless написав:
GADFLY написав:
  GADFLY написав:думаю...30 метров в Ирпене и Ко будут тыс по 10 уходить...

Тю а чё аж па 10... па 3, а там где вы живёте ещё приплачивать покупателю будут)

ну а какая цена была в той локации 30 метров до войны?
Тысяч 40, наверное, не меньше
Цоколи Флая в расчёт не берём[/quote]
ну вот. а как сложился рынок в Донецке и Луганске после 14 года? А как он сложился на окраинах?
GADFLY
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 4357
З нами з: 05.09.06
Подякував: 524 раз.
Подякували: 704 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 13:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  GADFLY написав:ну вот. а как сложился рынок в Донецке и Луганске после 14 года? А как он сложился на окраинах
зачем эти манипуляции, Ничего что Донецк окупирован, фактически непригоден для проживания и бизнеса, не работает ЖД транспорт, банки, аэропорты. Там нет крупного бизнес, международного капитала, безвиза с Европой. Импорта/экспорта (кроме РФ).

Неизвестно какие там суды и правовой статус квартир. Купите, а её у вас отожмут. Кстати по какому законодательству проходит сделка? покупка с нулевыми гарантиями.

Совсем одно и тоже с Ирпенем. Пишите ещё, вроде финансовый форум а мышление как у бабулек на лавочках.

То что полирпеня разрушено только поднимет цены, по крайней мере на аренду и продажу в эконом сегменте, потому что погорельцам надо будет где-то жить. Или в Донецк все жить переедут?

Тут уже писали сказки что все уедут в Европу. Круто, но там квартиры в 3 раза дороже, ещё надо язык выучить, гражданство получить, а работа светит только низкооплачиваемая, по крайней мере первое время.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11741
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1930 раз.
Подякували: 2775 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 16:00

  vitaliian написав:
  GADFLY написав:ну вот. а как сложился рынок в Донецке и Луганске после 14 года? А как он сложился на окраинах
зачем эти манипуляции, Ничего что Донецк окупирован, фактически непригоден для проживания и бизнеса, не работает ЖД транспорт, банки, аэропорты. Там нет крупного бизнес, международного капитала, безвиза с Европой. Импорта/экспорта (кроме РФ).

Неизвестно какие там суды и правовой статус квартир. Купите, а её у вас отожмут. Кстати по какому законодательству проходит сделка? покупка с нулевыми гарантиями.

Совсем одно и тоже с Ирпенем. Пишите ещё, вроде финансовый форум а мышление как у бабулек на лавочках.

То что полирпеня разрушено только поднимет цены, по крайней мере на аренду и продажу в эконом сегменте, потому что погорельцам надо будет где-то жить. Или в Донецк все жить переедут?

Тут уже писали сказки что все уедут в Европу. Круто, но там квартиры в 3 раза дороже, ещё надо язык выучить, гражданство получить, а работа светит только низкооплачиваемая, по крайней мере первое время.

Что-то мне подсказывает, что ни в Донецке, ни в Луганске ни одного новостроя после 2014го не построили. Скорее всего и ни одной строительной компании живой не осталось.
В Киеве, и других городах Украины, как только война закончится, начнётся строительный бум. И на Западе и в центре и на Юго-Востоке.
airmax78
 
Повідомлень: 40434
З нами з: 25.10.12
Подякував: 947 раз.
Подякували: 4975 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 16:06

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11741
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1930 раз.
Подякували: 2775 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 16:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

думаете такой дом можно востановить?
Nemk
 
Повідомлень: 27
З нами з: 05.03.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 17:10

  Nemk написав:думаете такой дом можно востановить?

Здесь есть будивельнык пусть выскажется...
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11741
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1930 раз.
Подякували: 2775 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9684968596869687>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey1969 і 17 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2188, 2189, 2190
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21891 5562059
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 бер, 2022 11:32
vitaliian
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 98, 99, 100
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
992 1713370
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 бер, 2022 12:25
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34130
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2013)
26.03.2022 18:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.