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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9684968596869687

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 180
1. Не вище 900
20%
36
2. 901 - 1050
5%
9
3. 1050 - 1200
12%
21
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
17
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 17:29

  Damien написав:
1973cc11 написав:--Продать любой ценой: в Ирпене массово сбывают квартиры вопреки запрету--

Я не понял,это дорого или дешево? Как по мне,то ничего не изменилось.
В статье большинство приведенных примеров это новострой, который (возможно) продается по переуступке. Поэтому в теории продать и купить можно, реестры не нужны



Тогда почему такая высокая цена? Это не любой ценой. Может она и невысокая,но,как по мне,она Киевская.
1973cc11
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 18:09

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:
  GADFLY написав:ну вот. а как сложился рынок в Донецке и Луганске после 14 года? А как он сложился на окраинах
зачем эти манипуляции, Ничего что Донецк окупирован, фактически непригоден для проживания и бизнеса, не работает ЖД транспорт, банки, аэропорты. Там нет крупного бизнес, международного капитала, безвиза с Европой. Импорта/экспорта (кроме РФ).

Неизвестно какие там суды и правовой статус квартир. Купите, а её у вас отожмут. Кстати по какому законодательству проходит сделка? покупка с нулевыми гарантиями.

Совсем одно и тоже с Ирпенем. Пишите ещё, вроде финансовый форум а мышление как у бабулек на лавочках.

То что полирпеня разрушено только поднимет цены, по крайней мере на аренду и продажу в эконом сегменте, потому что погорельцам надо будет где-то жить. Или в Донецк все жить переедут?

Тут уже писали сказки что все уедут в Европу. Круто, но там квартиры в 3 раза дороже, ещё надо язык выучить, гражданство получить, а работа светит только низкооплачиваемая, по крайней мере первое время.

Что-то мне подсказывает, что ни в Донецке, ни в Луганске ни одного новостроя после 2014го не построили. Скорее всего и ни одной строительной компании живой не осталось.
В Киеве, и других городах Украины, как только война закончится, начнётся строительный бум. И на Западе и в центре и на Юго-Востоке.

не верю.
Как только чуть подуспокоится, полноводный поток денег в Украину постепенно пересохнет.
Возможно сначала и будут выделять транши на восстановление, но после их традиционного правильного освоения по-нашему, начнут требовать детального аудита по расходам. Гудки, Бени и прочие Суркисы немедленно станут морозиться. Педаль к примеру на помощь Запада пять раз подряд реконструирует Крещатик и лупанет в его окрестностях еще один мост, на этот раз хрустальный.
Тем временем в экономике будет полный песец. Три с половиной миллиона выехавших непризывного возраста и пола подтянут к себе за рубеж минимум полтора миллиона здоровых мужиков.
И это уж совсем поскромному, так как исход все еще на марше.
Армия будет и дальше получать по 30 тыс в месяц плюс льготы на все: от коммуналки до проезда. Ибо у победоносных героев отбирать взад себе дороже выйдет.
Предприятия Востока никто восстанавливать нам не даст, ибо конкуренты нашим партнерам не нужны.
Сельхоз - это да, здесь без проблем, но с учетом что этот год будет в полном пролете.
Подвожу итог: база налогообложения будет с фигу, а расходы бюджета взлетят в небеса. То есть на носу маячит мощный девал с последующей разрухой.
На фоне зп рядовых армейцев в 30 тыс в мирное время, на десятку не согласится работать ни один кассир и ни одна медсестра. Ибо за эти деньги будет просто нечего жрать, благодаря инфляции.
Наилучший вариант - нас торжественно принимают в ЕС（все равно миллионы со своей территории хрен выгонишь, а так может хоть часть домой потянется сама）. В таком случае и программа восстановления будет помощнее, и к нам потянутся на работы страждушие из ближнего зарубежья. Но это в идеале.
antey1969
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