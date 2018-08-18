Додано: Суб 26 бер, 2022 18:09

airmax78 написав: vitaliian написав: GADFLY написав: ну вот. а как сложился рынок в Донецке и Луганске после 14 года? А как он сложился на окраинах ну вот. а как сложился рынок в Донецке и Луганске после 14 года? А как он сложился на окраинах зачем эти манипуляции, Ничего что Донецк окупирован, фактически непригоден для проживания и бизнеса, не работает ЖД транспорт, банки, аэропорты. Там нет крупного бизнес, международного капитала, безвиза с Европой. Импорта/экспорта (кроме РФ).



Неизвестно какие там суды и правовой статус квартир. Купите, а её у вас отожмут. Кстати по какому законодательству проходит сделка? покупка с нулевыми гарантиями.



Совсем одно и тоже с Ирпенем. Пишите ещё, вроде финансовый форум а мышление как у бабулек на лавочках.



То что полирпеня разрушено только поднимет цены, по крайней мере на аренду и продажу в эконом сегменте, потому что погорельцам надо будет где-то жить. Или в Донецк все жить переедут?



Тут уже писали сказки что все уедут в Европу. Круто, но там квартиры в 3 раза дороже, ещё надо язык выучить, гражданство получить, а работа светит только низкооплачиваемая, по крайней мере первое время. зачем эти манипуляции, Ничего что Донецк окупирован, фактически непригоден для проживания и бизнеса, не работает ЖД транспорт, банки, аэропорты. Там нет крупного бизнес, международного капитала, безвиза с Европой. Импорта/экспорта (кроме РФ).Неизвестно какие там суды и правовой статус квартир. Купите, а её у вас отожмут. Кстати по какому законодательству проходит сделка? покупка с нулевыми гарантиями.Совсем одно и тоже с Ирпенем. Пишите ещё, вроде финансовый форум а мышление как у бабулек на лавочках.То что полирпеня разрушено только поднимет цены, по крайней мере на аренду и продажу в эконом сегменте, потому что погорельцам надо будет где-то жить. Или в Донецк все жить переедут?Тут уже писали сказки что все уедут в Европу. Круто, но там квартиры в 3 раза дороже, ещё надо язык выучить, гражданство получить, а работа светит только низкооплачиваемая, по крайней мере первое время.

Что-то мне подсказывает, что ни в Донецке, ни в Луганске ни одного новостроя после 2014го не построили. Скорее всего и ни одной строительной компании живой не осталось.

В Киеве, и других городах Украины, как только война закончится, начнётся строительный бум. И на Западе и в центре и на Юго-Востоке. Что-то мне подсказывает, что ни в Донецке, ни в Луганске ни одного новостроя после 2014го не построили. Скорее всего и ни одной строительной компании живой не осталось.В Киеве, и других городах Украины, как только война закончится, начнётся строительный бум. И на Западе и в центре и на Юго-Востоке.

не верю.Как только чуть подуспокоится, полноводный поток денег в Украину постепенно пересохнет.Возможно сначала и будут выделять транши на восстановление, но после их традиционного правильного освоения по-нашему, начнут требовать детального аудита по расходам. Гудки, Бени и прочие Суркисы немедленно станут морозиться. Педаль к примеру на помощь Запада пять раз подряд реконструирует Крещатик и лупанет в его окрестностях еще один мост, на этот раз хрустальный.Тем временем в экономике будет полный песец. Три с половиной миллиона выехавших непризывного возраста и пола подтянут к себе за рубеж минимум полтора миллиона здоровых мужиков.И это уж совсем поскромному, так как исход все еще на марше.Армия будет и дальше получать по 30 тыс в месяц плюс льготы на все: от коммуналки до проезда. Ибо у победоносных героев отбирать взад себе дороже выйдет.Предприятия Востока никто восстанавливать нам не даст, ибо конкуренты нашим партнерам не нужны.Сельхоз - это да, здесь без проблем, но с учетом что этот год будет в полном пролете.Подвожу итог: база налогообложения будет с фигу, а расходы бюджета взлетят в небеса. То есть на носу маячит мощный девал с последующей разрухой.На фоне зп рядовых армейцев в 30 тыс в мирное время, на десятку не согласится работать ни один кассир и ни одна медсестра. Ибо за эти деньги будет просто нечего жрать, благодаря инфляции.Наилучший вариант - нас торжественно принимают в ЕС（все равно миллионы со своей территории хрен выгонишь, а так может хоть часть домой потянется сама）. В таком случае и программа восстановления будет помощнее, и к нам потянутся на работы страждушие из ближнего зарубежья. Но это в идеале.Не удивлюсь, если Шольц с Макроном уже слезно намекнули Путину, чтобы наша внеблоковость распространялась и на ЕС.