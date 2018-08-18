Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
GADFLY написав:ну вот. а как сложился рынок в Донецке и Луганске после 14 года? А как он сложился на окраинах
зачем эти манипуляции, Ничего что Донецк окупирован, фактически непригоден для проживания и бизнеса, не работает ЖД транспорт, банки, аэропорты. Там нет крупного бизнес, международного капитала, безвиза с Европой. Импорта/экспорта (кроме РФ).
Неизвестно какие там суды и правовой статус квартир. Купите, а её у вас отожмут. Кстати по какому законодательству проходит сделка? покупка с нулевыми гарантиями.
Совсем одно и тоже с Ирпенем. Пишите ещё, вроде финансовый форум а мышление как у бабулек на лавочках.
То что полирпеня разрушено только поднимет цены, по крайней мере на аренду и продажу в эконом сегменте, потому что погорельцам надо будет где-то жить. Или в Донецк все жить переедут?
Тут уже писали сказки что все уедут в Европу. Круто, но там квартиры в 3 раза дороже, ещё надо язык выучить, гражданство получить, а работа светит только низкооплачиваемая, по крайней мере первое время.
Что-то мне подсказывает, что ни в Донецке, ни в Луганске ни одного новостроя после 2014го не построили. Скорее всего и ни одной строительной компании живой не осталось. В Киеве, и других городах Украины, как только война закончится, начнётся строительный бум. И на Западе и в центре и на Юго-Востоке.
не верю. Как только чуть подуспокоится, полноводный поток денег в Украину постепенно пересохнет. Возможно сначала и будут выделять транши на восстановление, но после их традиционного правильного освоения по-нашему, начнут требовать детального аудита по расходам. Гудки, Бени и прочие Суркисы немедленно станут морозиться. Педаль к примеру на помощь Запада пять раз подряд реконструирует Крещатик и лупанет в его окрестностях еще один мост, на этот раз хрустальный. Тем временем в экономике будет полный песец. Три с половиной миллиона выехавших непризывного возраста и пола подтянут к себе за рубеж минимум полтора миллиона здоровых мужиков. И это уж совсем поскромному, так как исход все еще на марше. Армия будет и дальше получать по 30 тыс в месяц плюс льготы на все: от коммуналки до проезда. Ибо у победоносных героев отбирать взад себе дороже выйдет. Предприятия Востока никто восстанавливать нам не даст, ибо конкуренты нашим партнерам не нужны. Сельхоз - это да, здесь без проблем, но с учетом что этот год будет в полном пролете. Подвожу итог: база налогообложения будет с фигу, а расходы бюджета взлетят в небеса. То есть на носу маячит мощный девал с последующей разрухой. На фоне зп рядовых армейцев в 30 тыс в мирное время, на десятку не согласится работать ни один кассир и ни одна медсестра. Ибо за эти деньги будет просто нечего жрать, благодаря инфляции. Наилучший вариант - нас торжественно принимают в ЕС（все равно миллионы со своей территории хрен выгонишь, а так может хоть часть домой потянется сама）. В таком случае и программа восстановления будет помощнее, и к нам потянутся на работы страждушие из ближнего зарубежья. Но это в идеале. Не удивлюсь, если Шольц с Макроном уже слезно намекнули Путину, чтобы наша внеблоковость распространялась и на ЕС.
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 26 бер, 2022 18:15, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:Три с половиной миллиона выехавших непризывного возраста и пола подтянут к себе за рубеж минимум полтора миллиона здоровых мужиков.
какое население Швейцарии? 8,6 млн при этом самая богатая страна Европы, а от нас если 2-3 млн выедет, мы обязательно погибнем. Не могу понять логику. Подсказка, выедет тот кто здесь не нашел себе места или применения. Экономику он скорее всего и до выезда особо не двигал.
Экономику двигают не статисты, и даже не водители с официантами , а образованные и мотивированные люди, которые умеют быть гибкими и эффективными.
Для таких открыты все двери и по вашим рекомендациям выезжать мыть туалеты для них не лучшее решение.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 26 бер, 2022 18:26, всього редагувалось 6 разів.
antey1969 написав:не верю. Как только чуть подуспокоится, полноводный поток денег в Украину постепенно пересохнет. Возможно сначала и будут выделять транши на восстановление, но после их традиционного правильного освоения по-нашему, начнут требовать детального аудита по расходам. Гудки, Бени и прочие Суркисы немедленно станут морозиться. Педаль к примеру на помощь Запада пять раз подряд реконструирует Крещатик и лупанет в его окрестностях еще один мост, на этот раз хрустальный. Тем временем в экономике будет полный песец. Три с половиной миллиона выехавших непризывного возраста и пола подтянут к себе за рубеж минимум полтора миллиона здоровых мужиков. И это уж совсем поскромному, так как исход все еще на марше. Армия будет и дальше получать по 30 тыс в месяц плюс льготы на все: от коммуналки до проезда. Ибо у победоносных героев отбирать взад себе дороже выйдет. Предприятия Востока никто восстанавливать нам не даст, ибо конкуренты нашим партнерам не нужны. Сельхоз - это да, здесь без проблем, но с учетом что этот год будет в полном пролете. Подвожу итог: база налогообложения будет с фигу, а расходы бюджета взлетят в небеса. То есть на носу маячит мощный девал с последующей разрухой. На фоне зп рядовых армейцев в 30 тыс в мирное время, на десятку не согласится работать ни один кассир и ни одна медсестра. Ибо за эти деньги будет просто нечего жрать, благодаря инфляции. Наилучший вариант - нас торжественно принимают в ЕС（все равно миллионы со своей территории хрен выгонишь, а так может хоть часть домой потянется сама）. В таком случае и программа восстановления будет помощнее, и к нам потянутся на работы страждушие из ближнего зарубежья. Но это в идеале. Не удивлюсь, если Шольц с Макроном уже слезно намекнули Путину, чтобы наша внеблоковость распространялась и на ЕС.
Вы, я так понимаю, уже в рядах победоносных героев или пока только завидуете?
исходя из этого опроса по ирпенскому направлению, в Киеве все еще должно оставаться хорошо более 50% населения. Но если посмотреть на дороги, магазины и банальный свет в окнах по вечерам, то реальность вносит свои поправки. Декларировать на форумах и делать - разные вещи
antey1969 написав:Декларировать на форумах и делать - разные вещи
дайте вашу статистику, обсудим. Искать инфу и критиковать - разные вещи. Есть ещё выражение про мешки ворочать, оно более подходящее.
antey1969 написав:исходя из этого опроса по ирпенскому направлению, в Киеве все еще должно оставаться хорошо более 50% населения.
как вы одно из другого вывели? Там про киевлян ни слова. И учтите в данном опросе приняла участие +/- однородная аудитория одного ТГ канала.
ок, не буду с вами спорить. Тем более, что пруфов у меня не может быть, все засекречено - в военное время живем. А то что кто-то там говорит, что у него из десяти квартир на площадке не осталось ни одного соседа, а в ранее забитых легковушками дворах нет ни одного авто - это все фигня и ни грамма не доказательство. Где-то там в параллельной вселенной столица все еще цветет и бурлит. А в Бучу вернутся все, и даже больше.
исходя из этого опроса по ирпенскому направлению, в Киеве все еще должно оставаться хорошо более 50% населения. Но если посмотреть на дороги, магазины и банальный свет в окнах по вечерам, то реальность вносит свои поправки. Декларировать на форумах и делать - разные вещи
Свет в окнах по вечерам - про светомаскировку не слышали? У нас ОСББ пригрозило весь этаж отключать от света за нарушение. В доме вечером свет видно в единицах окон, хотя жильцы есть почти в половине квартир. В магазинах куча народу Дороги пустые, потому что все закрыто, куда ездить