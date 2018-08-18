Додано: Суб 26 бер, 2022 20:33

Первый написав: Нда, гадфлай, не буде тут луганди з донбабве. Не тіш себе Нда, гадфлай, не буде тут луганди з донбабве. Не тіш себе

ты о чем? У меня новая кватрира с хорошим ремонтом (даже со скрытыми плинтусами, как у Макса). Плятский бетон в Поэтике у малой (был против покупки из-за рисков, в том числе и войны после апрельского напряга- но женский род настоял на своем, земля 20 соток под дом, не в самом плохом КТ на берегу Десны, купленная опять же по настоянию благоверной - тогда я дольше сопротивлялся, но таки сдался и т.д.) - я не спекуль, но активы у меня тоже есть, которые обесценены на данный момент и мне тоже хочется думать и верить, что все наладится и очень быстро. Но есть и рациональная часть вопроса. Мало кто верил, что война начнется и меня все мои знакомые называли паникером- но 23 числа я достал рации и поставил на зарядку. 2 из четырех отдал малой. 22.02 поехал на диагностику машины внеплановую и все перепроверил и "подчинил". 23 залил целый бак. Потому что знал..., потому что как ни пытался нарисовать себе безвоенный исход из той ситуации, что творил Плешивый вокруг нас в последнее время- не мог этого сделать. Не было НИ ОДНОЙ вариации. Каждую ночь до 24 числа я сидел до 3 утра у телека и смотрел выступалени Портникова, Чалого и т.д, военных экспертов и т.д- и все говорили- РЕБЯТА, ВАРИАНТОВ кроме ВОЙНЫ уже НЕТ. ВСе. Вот и сейчас те же самые люди говорят, что быстрого окончания не будет за исключением того, что Хуй.ло сдохнет. Какие шансы на это? 5%? Это большой драйвер для поддержания цен на недвигу сейчас? НЕ думаю. Все, перестаньте уже тут загонять кого-то куда-то. Покупатели потенциальные сюда уже не заходят -все заняты более насущными проблемами- ЧТо делать дальше, если все затянется. А это проблему надо решать сейчас уже а не сидеть жать, и в случае выстрела этих самых 5%- то можно все свернуть обратно и заняться своим любимым делом- впаривать свои бетоны тут на форуме, вернуть детей в свои школы, жен на свои работы и т.д. Я не против. Я только за.