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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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GADFLY
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Додано: Суб 26 бер, 2022 19:49
Faceless написав:
хотя жильцы есть почти в половине квартир.
даже просто пораскинуть мозгами Киев 3-4 млн эвакуировать технически невозможно, нет столько поездов и койкомест. Если есть возможность ставьте авто в подземный паркинг, в Ирпене очень много авто сгорело во дворах и на улицах. Не менее 100.
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vitaliian
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Додано: Суб 26 бер, 2022 19:51
GADFLY написав:
это может длится 10+ лет. Значит они не вернутся НИКОГДА
забанить бы тебя за панику и глупости. Обоснований что 40% не вернуться никогда не прошу, знаю их от тебя не будет, это плод больного воображения.
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vitaliian
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Додано: Суб 26 бер, 2022 20:04
vitaliian написав: GADFLY написав:
это может длится 10+ лет. Значит они не вернутся НИКОГДА
а ещё люди умирают, ты про это забыл?
забанить бы тебя за панику и глупости. Обоснований что 40% не вернуться никогда не прошу, знаю их от тебя не будет, это плод больного воображения.
Я кажется по полочкам разложил причину такого ценообразования в Донецке, перечислив факторы которых пока в Ирпене нет.
забанься сам об стену. Ты или патриотично-бетонно слепой или немного туповат. Прости...В твоей же табличке написано - 42 % вернутся после полной победы. А если она не наступит ближайшие 10 лет? (как в Сирии или будет тлеть все это время как на северном кипре) Ты думаешь, те 42 процента будут сидеть и ждать? Мыслить надо сейчас рационально, а не разводить бодягу о вечном дорожае своего бетона, как вы тут все делали до 24 февраля, всеми силами пытаясь подтолкнуть цены еще выше. Сейчас время не зарабатывать бабло, а думать что делать дальше. Даже на такой "спекулятивной" ветке, как форум о недвиге.
ЗЫ- знаю знакомых из Ирпеня и Бучи, которые бросили там все и оно живое, но сказали, что уже точно не вернутся. По крайней мере в Бучу и Ирпень. Ну это так...к слову.
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GADFLY
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Додано: Суб 26 бер, 2022 20:10
Нда, гадфлай, не буде тут луганди з донбабве. Не тіш себе
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Первый
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Додано: Суб 26 бер, 2022 20:13
Первый написав:
Нда, гадфлай, не буде тут луганди з донбабве. Не тіш себе
Типа тонкий намек что здесь заваруха надолго, всем надо сдаваться или валить.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 26 бер, 2022 20:36, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliian
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Додано: Суб 26 бер, 2022 20:33
Первый написав:
Нда, гадфлай, не буде тут луганди з донбабве. Не тіш себе
ты о чем? У меня новая кватрира с хорошим ремонтом (даже со скрытыми плинтусами, как у Макса). Плятский бетон в Поэтике у малой (был против покупки из-за рисков, в том числе и войны после апрельского напряга- но женский род настоял на своем, земля 20 соток под дом, не в самом плохом КТ на берегу Десны, купленная опять же по настоянию благоверной - тогда я дольше сопротивлялся, но таки сдался и т.д.) - я не спекуль, но активы у меня тоже есть, которые обесценены на данный момент и мне тоже хочется думать и верить, что все наладится и очень быстро. Но есть и рациональная часть вопроса. Мало кто верил, что война начнется и меня все мои знакомые называли паникером- но 23 числа я достал рации и поставил на зарядку. 2 из четырех отдал малой. 22.02 поехал на диагностику машины внеплановую и все перепроверил и "подчинил". 23 залил целый бак. Потому что знал..., потому что как ни пытался нарисовать себе безвоенный исход из той ситуации, что творил Плешивый вокруг нас в последнее время- не мог этого сделать. Не было НИ ОДНОЙ вариации. Каждую ночь до 24 числа я сидел до 3 утра у телека и смотрел выступалени Портникова, Чалого и т.д, военных экспертов и т.д- и все говорили- РЕБЯТА, ВАРИАНТОВ кроме ВОЙНЫ уже НЕТ. ВСе. Вот и сейчас те же самые люди говорят, что быстрого окончания не будет за исключением того, что Хуй.ло сдохнет. Какие шансы на это? 5%? Это большой драйвер для поддержания цен на недвигу сейчас? НЕ думаю. Все, перестаньте уже тут загонять кого-то куда-то. Покупатели потенциальные сюда уже не заходят -все заняты более насущными проблемами- ЧТо делать дальше, если все затянется. А это проблему надо решать сейчас уже а не сидеть жать, и в случае выстрела этих самых 5%- то можно все свернуть обратно и заняться своим любимым делом- впаривать свои бетоны тут на форуме, вернуть детей в свои школы, жен на свои работы и т.д. Я не против. Я только за.
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GADFLY
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Додано: Суб 26 бер, 2022 20:38
GADFLY написав:
Портникова, военных экспертов
я бы сказал в каких вопросах портников эксперт...
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vitaliian
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Додано: Суб 26 бер, 2022 20:40
vitaliian написав: GADFLY написав:
Портникова, военных экспертов
я бы сказал в каких вопросах портников эксперт...
да хоть в каких-то. В отличие от тебя, как посмотрю. Давай, шагай- чекань свои опросники дальше. Ждем очередной "аналитики"
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GADFLY
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Додано: Суб 26 бер, 2022 20:47
Небольшое наблюдение по неокнам.
1. Решил смотреть у себя под домом по количеству машин. Одна из площадок рассчитана на 20 машин+-, в конце первой недели войны было 4 машины, потом постепенно количество начало расти. Сегодня уже насчитал 11 машин. С другой стороны дома как стояло две машины так и осталось.
2. В другом ОСББ в комендантский день был клич помыть полы на этажах. Так на практически всех площадках отчитались. Причем посмотрел несколько профилей, ничего такие мальвины.
3. Часть людей с области сейчас в Киеве. Я например разместил одних знакомых с Борисполя в пустующую квартиру.
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Бывалый
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