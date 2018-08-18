RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9686968796889689>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 182
1. Не вище 900
20%
36
2. 901 - 1050
6%
11
3. 1050 - 1200
12%
21
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
17
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 19:46

  vitaliian написав:Зображення

ты мне про названия форума не пиши, ок? ))) Я тут давно как-бы...Нью васюки он собрался строить. Квартиры в донецке не вариант для сравнения? ок. Может быть. Приведу в пример Сирию. Сирийский сценарий ты исключаешь? Если нет, то глянь на совю табличку- 40 процентов не вернутся доу регулирования конфликта. а это может длится 10+ лет. Значит они не вернутся НИКОГДА. Теперь считай, анализируй, сравнивай и строй нью васюки у себя в голове.
GADFLY
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 4362
З нами з: 05.09.06
Подякував: 524 раз.
Подякували: 704 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 19:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:хотя жильцы есть почти в половине квартир.
даже просто пораскинуть мозгами Киев 3-4 млн эвакуировать технически невозможно, нет столько поездов и койкомест. Если есть возможность ставьте авто в подземный паркинг, в Ирпене очень много авто сгорело во дворах и на улицах. Не менее 100.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11756
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1930 раз.
Подякували: 2775 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 19:51

  GADFLY написав:это может длится 10+ лет. Значит они не вернутся НИКОГДА
забанить бы тебя за панику и глупости. Обоснований что 40% не вернуться никогда не прошу, знаю их от тебя не будет, это плод больного воображения.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11756
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1930 раз.
Подякували: 2775 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 20:04

  vitaliian написав:
  GADFLY написав:это может длится 10+ лет. Значит они не вернутся НИКОГДА
а ещё люди умирают, ты про это забыл?

забанить бы тебя за панику и глупости. Обоснований что 40% не вернуться никогда не прошу, знаю их от тебя не будет, это плод больного воображения.

Я кажется по полочкам разложил причину такого ценообразования в Донецке, перечислив факторы которых пока в Ирпене нет.

забанься сам об стену. Ты или патриотично-бетонно слепой или немного туповат. Прости...В твоей же табличке написано - 42 % вернутся после полной победы. А если она не наступит ближайшие 10 лет? (как в Сирии или будет тлеть все это время как на северном кипре) Ты думаешь, те 42 процента будут сидеть и ждать? Мыслить надо сейчас рационально, а не разводить бодягу о вечном дорожае своего бетона, как вы тут все делали до 24 февраля, всеми силами пытаясь подтолкнуть цены еще выше. Сейчас время не зарабатывать бабло, а думать что делать дальше. Даже на такой "спекулятивной" ветке, как форум о недвиге.
ЗЫ- знаю знакомых из Ирпеня и Бучи, которые бросили там все и оно живое, но сказали, что уже точно не вернутся. По крайней мере в Бучу и Ирпень. Ну это так...к слову.
GADFLY
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 4362
З нами з: 05.09.06
Подякував: 524 раз.
Подякували: 704 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 20:10

Нда, гадфлай, не буде тут луганди з донбабве. Не тіш себе
Первый
 
Повідомлень: 16738
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2366 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 20:13

  Первый написав:Нда, гадфлай, не буде тут луганди з донбабве. Не тіш себе

Типа тонкий намек что здесь заваруха надолго, всем надо сдаваться или валить.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 26 бер, 2022 20:36, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11756
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1930 раз.
Подякували: 2775 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 20:33

  Первый написав:Нда, гадфлай, не буде тут луганди з донбабве. Не тіш себе

ты о чем? У меня новая кватрира с хорошим ремонтом (даже со скрытыми плинтусами, как у Макса). Плятский бетон в Поэтике у малой (был против покупки из-за рисков, в том числе и войны после апрельского напряга- но женский род настоял на своем, земля 20 соток под дом, не в самом плохом КТ на берегу Десны, купленная опять же по настоянию благоверной - тогда я дольше сопротивлялся, но таки сдался и т.д.) - я не спекуль, но активы у меня тоже есть, которые обесценены на данный момент и мне тоже хочется думать и верить, что все наладится и очень быстро. Но есть и рациональная часть вопроса. Мало кто верил, что война начнется и меня все мои знакомые называли паникером- но 23 числа я достал рации и поставил на зарядку. 2 из четырех отдал малой. 22.02 поехал на диагностику машины внеплановую и все перепроверил и "подчинил". 23 залил целый бак. Потому что знал..., потому что как ни пытался нарисовать себе безвоенный исход из той ситуации, что творил Плешивый вокруг нас в последнее время- не мог этого сделать. Не было НИ ОДНОЙ вариации. Каждую ночь до 24 числа я сидел до 3 утра у телека и смотрел выступалени Портникова, Чалого и т.д, военных экспертов и т.д- и все говорили- РЕБЯТА, ВАРИАНТОВ кроме ВОЙНЫ уже НЕТ. ВСе. Вот и сейчас те же самые люди говорят, что быстрого окончания не будет за исключением того, что Хуй.ло сдохнет. Какие шансы на это? 5%? Это большой драйвер для поддержания цен на недвигу сейчас? НЕ думаю. Все, перестаньте уже тут загонять кого-то куда-то. Покупатели потенциальные сюда уже не заходят -все заняты более насущными проблемами- ЧТо делать дальше, если все затянется. А это проблему надо решать сейчас уже а не сидеть жать, и в случае выстрела этих самых 5%- то можно все свернуть обратно и заняться своим любимым делом- впаривать свои бетоны тут на форуме, вернуть детей в свои школы, жен на свои работы и т.д. Я не против. Я только за.
GADFLY
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 4362
З нами з: 05.09.06
Подякував: 524 раз.
Подякували: 704 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 20:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  GADFLY написав:Портникова, военных экспертов
я бы сказал в каких вопросах портников эксперт...
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11756
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1930 раз.
Подякували: 2775 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 20:40

  vitaliian написав:
  GADFLY написав:Портникова, военных экспертов
я бы сказал в каких вопросах портников эксперт...

да хоть в каких-то. В отличие от тебя, как посмотрю. Давай, шагай- чекань свои опросники дальше. Ждем очередной "аналитики"
GADFLY
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 4362
З нами з: 05.09.06
Подякував: 524 раз.
Подякували: 704 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 20:47

Небольшое наблюдение по неокнам.
1. Решил смотреть у себя под домом по количеству машин. Одна из площадок рассчитана на 20 машин+-, в конце первой недели войны было 4 машины, потом постепенно количество начало расти. Сегодня уже насчитал 11 машин. С другой стороны дома как стояло две машины так и осталось.
2. В другом ОСББ в комендантский день был клич помыть полы на этажах. Так на практически всех площадках отчитались. Причем посмотрел несколько профилей, ничего такие мальвины.
3. Часть людей с области сейчас в Киеве. Я например разместил одних знакомых с Борисполя в пустующую квартиру.
Бывалый
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1623
З нами з: 10.09.11
Подякував: 509 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9686968796889689>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2188, 2189, 2190
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21891 5562217
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 бер, 2022 11:32
vitaliian
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 98, 99, 100
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
992 1713397
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 бер, 2022 12:25
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34130
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.