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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9686968796889689

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 182
1. Не вище 900
20%
36
2. 901 - 1050
6%
11
3. 1050 - 1200
12%
21
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
17
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 20:48

  GADFLY написав:
  vitaliian написав:
  GADFLY написав:Портникова, военных экспертов
я бы сказал в каких вопросах портников эксперт...

да хоть в каких-то. В отличие от тебя, как посмотрю. Давай, шагай- чекань свои опросники дальше. Ждем очередной "аналитики"

Лучше перестань меня читать. Про этого портникова уже все забыли, он своё проиграл. А тут война, шикарный повод напомнить о себе и вернуть былую популярность.

Погасшим звёздам политических шоу хочется чтобы она длилась вечно, только пуйло почему то солдатню по всему миру ищет и последних миротворцев с Кавказа снимает Не удивлюсь если завтра моряки подводники северных морей окажутся в окопах Бучи.

Но тебе это конечно ни о чём, потому что Портников наванговал Армагеддона на 10 лет. И ты эту зраду разносишь.

Не сравнивай цену захвата лояльного Донецка (который не сопротивлялся) с ценой захвата полукраины. Это как одно место с пальцем сравнивать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 20:59

  airmax78 написав:В Киеве, и других городах Украины, как только война закончится, начнётся строительный бум. И на Западе и в центре и на Юго-Востоке.

Вы видели тех киевлян после жизни в славном Киеве в том же областном Франковске? Неделю от силы они здесь смогли пробыть, потом их накрыла депресуха - обычная для этого города и они наперегонки начали "эвакуироваться" хотя бы во Львов.
helter
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 21:00

  vitaliian написав:
  GADFLY написав:
  GADFLY написав:Портникова, военных экспертов
я бы сказал в каких вопросах портников эксперт...

да хоть в каких-то. В отличие от тебя, как посмотрю. Давай, шагай- чекань свои опросники дальше. Ждем очередной "аналитики"

Лучше перестань меня читать. Про этого портникова уже все забыли, он своё проиграл. А тут война, шикарный повод напомнить о себе и вернуть былую популярность.

Погасшим звёздам политических шоу хочется чтобы она длилась вечно, только пуйло почему то солдатню по всему миру ищет и последних миротворцев с Кавказа снимает Не удивлюсь если завтра моряки подводники северных морей окажутся в окопах Бучи.

Но тебе это конечно ни о чём, потому что Портников наванговал Армагеддона на 10 лет. И ты эту зраду разносишь.

Не сравнивай цену захвата лояльного Донецка (который не сопротивлялся) с ценой захвата полукраины. Это как одно место с пальцем сравнивать.[/quote]


наивное... У них этого мяса....к сожалению... И ракет еще на многие годы. Никакая недвига расти с НУЛЯ не будет, пока будут стрелять, как сейчас по Львову..., к примеру. Далее, они сейчас окопаются на тех позициях, что есть и что дальше? Тут у же нам надо наступать, а там расклады будут другие и по людям, и по вооружениям, которого у нас не так много (наступательного).
GADFLY
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 21:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  GADFLY написав:них этого мяса....к сожалению
да послушай что они сами о себе говорят


Мясо мноооого, но воевать хотят не все, те кого могли заставить уже кончились, сейчас зэки пойдут, срочники 18 летние, наемники с ближнего востока. Они закончатся кто пойдет, Скабеева с Соловьёвым? У орков под Бучей ротации не было 20 дней.

Одно дело рвать глотку "за пуйло!" на ТВ, другое дело гнить в окопе.

Донецк успешный проект только потому что он не сопротивлялся поэтому не сильно много сгнило. Теперь когда выяснилось что мяса надо много, желающие гнить резко пропали.

С ракетами надо шото решать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 21:18

  GADFLY написав:
  Первый написав:Нда, гадфлай, не буде тут луганди з донбабве. Не тіш себе

ты о чем? У меня новая кватрира с хорошим ремонтом (даже со скрытыми плинтусами, как у Макса). Плятский бетон в Поэтике у малой (был против покупки из-за рисков, в том числе и войны после апрельского напряга- но женский род настоял на своем, земля 20 соток под дом, не в самом плохом КТ на берегу Десны, купленная опять же по настоянию благоверной - тогда я дольше сопротивлялся, но таки сдался и т.д.) - я не спекуль, но активы у меня тоже есть, которые обесценены на данный момент и мне тоже хочется думать и верить, что все наладится и очень быстро. Но есть и рациональная часть вопроса. Мало кто верил, что война начнется и меня все мои знакомые называли паникером- но 23 числа я достал рации и поставил на зарядку. 2 из четырех отдал малой. 22.02 поехал на диагностику машины внеплановую и все перепроверил и "подчинил". 23 залил целый бак. Потому что знал..., потому что как ни пытался нарисовать себе безвоенный исход из той ситуации, что творил Плешивый вокруг нас в последнее время- не мог этого сделать. Не было НИ ОДНОЙ вариации. Каждую ночь до 24 числа я сидел до 3 утра у телека и смотрел выступалени Портникова, Чалого и т.д, военных экспертов и т.д- и все говорили- РЕБЯТА, ВАРИАНТОВ кроме ВОЙНЫ уже НЕТ. ВСе. Вот и сейчас те же самые люди говорят, что быстрого окончания не будет за исключением того, что Хуй.ло сдохнет. Какие шансы на это? 5%? Это большой драйвер для поддержания цен на недвигу сейчас? НЕ думаю. Все, перестаньте уже тут загонять кого-то куда-то. Покупатели потенциальные сюда уже не заходят -все заняты более насущными проблемами- ЧТо делать дальше, если все затянется. А это проблему надо решать сейчас уже а не сидеть жать, и в случае выстрела этих самых 5%- то можно все свернуть обратно и заняться своим любимым делом- впаривать свои бетоны тут на форуме, вернуть детей в свои школы, жен на свои работы и т.д. Я не против. Я только за.

Хто і куда тебе зараз заганяє?
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