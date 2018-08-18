даже просто пораскинуть мозгами Киев 3-4 млн эвакуировать технически невозможно, нет столько поездов и койкомест. Если есть возможность ставьте авто в подземный паркинг, в Ирпене очень много авто сгорело во дворах и на улицах. Не менее 100.
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Додано: Суб 26 бер, 2022 19:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
даже просто пораскинуть мозгами Киев 3-4 млн эвакуировать технически невозможно, нет столько поездов и койкомест. Если есть возможность ставьте авто в подземный паркинг, в Ирпене очень много авто сгорело во дворах и на улицах. Не менее 100.
Додано: Суб 26 бер, 2022 20:13
Типа тонкий намек что здесь заваруха надолго, всем надо сдаваться или валить.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 26 бер, 2022 20:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 26 бер, 2022 20:33
ты о чем? У меня новая кватрира с хорошим ремонтом (даже со скрытыми плинтусами, как у Макса). Плятский бетон в Поэтике у малой (был против покупки из-за рисков, в том числе и войны после апрельского напряга- но женский род настоял на своем, земля 20 соток под дом, не в самом плохом КТ на берегу Десны, купленная опять же по настоянию благоверной - тогда я дольше сопротивлялся, но таки сдался и т.д.) - я не спекуль, но активы у меня тоже есть, которые обесценены на данный момент и мне тоже хочется думать и верить, что все наладится и очень быстро. Но есть и рациональная часть вопроса. Мало кто верил, что война начнется и меня все мои знакомые называли паникером- но 23 числа я достал рации и поставил на зарядку. 2 из четырех отдал малой. 22.02 поехал на диагностику машины внеплановую и все перепроверил и "подчинил". 23 залил целый бак. Потому что знал..., потому что как ни пытался нарисовать себе безвоенный исход из той ситуации, что творил Плешивый вокруг нас в последнее время- не мог этого сделать. Не было НИ ОДНОЙ вариации. Каждую ночь до 24 числа я сидел до 3 утра у телека и смотрел выступалени Портникова, Чалого и т.д, военных экспертов и т.д- и все говорили- РЕБЯТА, ВАРИАНТОВ кроме ВОЙНЫ уже НЕТ. ВСе. Вот и сейчас те же самые люди говорят, что быстрого окончания не будет за исключением того, что Хуй.ло сдохнет. Какие шансы на это? 5%? Это большой драйвер для поддержания цен на недвигу сейчас? НЕ думаю. Все, перестаньте уже тут загонять кого-то куда-то. Покупатели потенциальные сюда уже не заходят -все заняты более насущными проблемами- ЧТо делать дальше, если все затянется. А это проблему надо решать сейчас уже а не сидеть жать, и в случае выстрела этих самых 5%- то можно все свернуть обратно и заняться своим любимым делом- впаривать свои бетоны тут на форуме, вернуть детей в свои школы, жен на свои работы и т.д. Я не против. Я только за.
Додано: Суб 26 бер, 2022 20:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 26 бер, 2022 20:47
Небольшое наблюдение по неокнам.
1. Решил смотреть у себя под домом по количеству машин. Одна из площадок рассчитана на 20 машин+-, в конце первой недели войны было 4 машины, потом постепенно количество начало расти. Сегодня уже насчитал 11 машин. С другой стороны дома как стояло две машины так и осталось.
2. В другом ОСББ в комендантский день был клич помыть полы на этажах. Так на практически всех площадках отчитались. Причем посмотрел несколько профилей, ничего такие мальвины.
3. Часть людей с области сейчас в Киеве. Я например разместил одних знакомых с Борисполя в пустующую квартиру.
Додано: Суб 26 бер, 2022 20:59
Вы видели тех киевлян после жизни в славном Киеве в том же областном Франковске? Неделю от силы они здесь смогли пробыть, потом их накрыла депресуха - обычная для этого города и они наперегонки начали "эвакуироваться" хотя бы во Львов.
Додано: Суб 26 бер, 2022 21:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
да послушай что они сами о себе говорят
Мясо мноооого, но воевать хотят не все, те кого могли заставить уже кончились, сейчас зэки пойдут, срочники 18 летние, наемники с ближнего востока. Они закончатся кто пойдет, Скабеева с Соловьёвым? У орков под Бучей ротации не было 20 дней.
Одно дело рвать глотку "за пуйло!" на ТВ, другое дело гнить в окопе.
Донецк успешный проект только потому что он не сопротивлялся поэтому не сильно много сгнило. Теперь когда выяснилось что мяса надо много, желающие гнить резко пропали.
С ракетами надо шото решать.
Додано: Суб 26 бер, 2022 22:25
Додано: Суб 26 бер, 2022 22:39
Перестаньте чушь нести про Швейцарию.
Швейцария - это дачный поселок закрытого типа для престарелых коррупционеров со всего мира. Швейцарские банки владеют состояниями давным-давно умерших людей, оставивших на счетах миллиарды и миллиарды.
В Швейцарии весьма своеобразное сх, продукцию которого покупают как премиум сегмент, не очень болшая промышленность. Все имеет сумасшедшую себестоимость, поэтому имеет весьма узкую прослойку ЦА.
В Швейцарию едут ТРАТИТЬ, а НЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ.
Поэтому Швейцария, также как Люксембург, может себе позволить такое население.
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