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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9685968696879688

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 182
1. Не вище 900
20%
36
2. 901 - 1050
6%
11
3. 1050 - 1200
12%
21
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
17
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 19:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:хотя жильцы есть почти в половине квартир.
даже просто пораскинуть мозгами Киев 3-4 млн эвакуировать технически невозможно, нет столько поездов и койкомест. Если есть возможность ставьте авто в подземный паркинг, в Ирпене очень много авто сгорело во дворах и на улицах. Не менее 100.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 20:10

Нда, гадфлай, не буде тут луганди з донбабве. Не тіш себе
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 20:13

  Первый написав:Нда, гадфлай, не буде тут луганди з донбабве. Не тіш себе

Типа тонкий намек что здесь заваруха надолго, всем надо сдаваться или валить.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 26 бер, 2022 20:36, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 20:33

  Первый написав:Нда, гадфлай, не буде тут луганди з донбабве. Не тіш себе

ты о чем? У меня новая кватрира с хорошим ремонтом (даже со скрытыми плинтусами, как у Макса). Плятский бетон в Поэтике у малой (был против покупки из-за рисков, в том числе и войны после апрельского напряга- но женский род настоял на своем, земля 20 соток под дом, не в самом плохом КТ на берегу Десны, купленная опять же по настоянию благоверной - тогда я дольше сопротивлялся, но таки сдался и т.д.) - я не спекуль, но активы у меня тоже есть, которые обесценены на данный момент и мне тоже хочется думать и верить, что все наладится и очень быстро. Но есть и рациональная часть вопроса. Мало кто верил, что война начнется и меня все мои знакомые называли паникером- но 23 числа я достал рации и поставил на зарядку. 2 из четырех отдал малой. 22.02 поехал на диагностику машины внеплановую и все перепроверил и "подчинил". 23 залил целый бак. Потому что знал..., потому что как ни пытался нарисовать себе безвоенный исход из той ситуации, что творил Плешивый вокруг нас в последнее время- не мог этого сделать. Не было НИ ОДНОЙ вариации. Каждую ночь до 24 числа я сидел до 3 утра у телека и смотрел выступалени Портникова, Чалого и т.д, военных экспертов и т.д- и все говорили- РЕБЯТА, ВАРИАНТОВ кроме ВОЙНЫ уже НЕТ. ВСе. Вот и сейчас те же самые люди говорят, что быстрого окончания не будет за исключением того, что Хуй.ло сдохнет. Какие шансы на это? 5%? Это большой драйвер для поддержания цен на недвигу сейчас? НЕ думаю. Все, перестаньте уже тут загонять кого-то куда-то. Покупатели потенциальные сюда уже не заходят -все заняты более насущными проблемами- ЧТо делать дальше, если все затянется. А это проблему надо решать сейчас уже а не сидеть жать, и в случае выстрела этих самых 5%- то можно все свернуть обратно и заняться своим любимым делом- впаривать свои бетоны тут на форуме, вернуть детей в свои школы, жен на свои работы и т.д. Я не против. Я только за.
GADFLY
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 20:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  GADFLY написав:Портникова, военных экспертов
я бы сказал в каких вопросах портников эксперт...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 20:47

Небольшое наблюдение по неокнам.
1. Решил смотреть у себя под домом по количеству машин. Одна из площадок рассчитана на 20 машин+-, в конце первой недели войны было 4 машины, потом постепенно количество начало расти. Сегодня уже насчитал 11 машин. С другой стороны дома как стояло две машины так и осталось.
2. В другом ОСББ в комендантский день был клич помыть полы на этажах. Так на практически всех площадках отчитались. Причем посмотрел несколько профилей, ничего такие мальвины.
3. Часть людей с области сейчас в Киеве. Я например разместил одних знакомых с Борисполя в пустующую квартиру.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 20:59

  airmax78 написав:В Киеве, и других городах Украины, как только война закончится, начнётся строительный бум. И на Западе и в центре и на Юго-Востоке.

Вы видели тех киевлян после жизни в славном Киеве в том же областном Франковске? Неделю от силы они здесь смогли пробыть, потом их накрыла депресуха - обычная для этого города и они наперегонки начали "эвакуироваться" хотя бы во Львов.
helter
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 21:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  GADFLY написав:них этого мяса....к сожалению
да послушай что они сами о себе говорят


Мясо мноооого, но воевать хотят не все, те кого могли заставить уже кончились, сейчас зэки пойдут, срочники 18 летние, наемники с ближнего востока. Они закончатся кто пойдет, Скабеева с Соловьёвым? У орков под Бучей ротации не было 20 дней.

Одно дело рвать глотку "за пуйло!" на ТВ, другое дело гнить в окопе.

Донецк успешный проект только потому что он не сопротивлялся поэтому не сильно много сгнило. Теперь когда выяснилось что мяса надо много, желающие гнить резко пропали.

С ракетами надо шото решать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 22:25

  vitaliian написав:
  Nemk написав:думаете такой дом можно востановить?

Здесь есть будивельнык пусть выскажется...


Здесь даже я есть.
Можно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 22:39

  vitaliian написав:
  antey1969 написав:Три с половиной миллиона выехавших непризывного возраста и пола подтянут к себе за рубеж минимум полтора миллиона здоровых мужиков.
какое население Швейцарии? 8,6 млн при этом самая богатая страна Европы, а от нас если 2-3 млн выедет, мы обязательно погибнем. Не могу понять логику. Подсказка, выедет тот кто здесь не нашел себе места или применения. Экономику он скорее всего и до выезда особо не двигал.

Экономику двигают не статисты, и даже не водители с официантами , а образованные и мотивированные люди, которые умеют быть гибкими и эффективными.

Для таких открыты все двери и по вашим рекомендациям выезжать мыть туалеты для них не лучшее решение.


Перестаньте чушь нести про Швейцарию.
Швейцария - это дачный поселок закрытого типа для престарелых коррупционеров со всего мира. Швейцарские банки владеют состояниями давным-давно умерших людей, оставивших на счетах миллиарды и миллиарды.
В Швейцарии весьма своеобразное сх, продукцию которого покупают как премиум сегмент, не очень болшая промышленность. Все имеет сумасшедшую себестоимость, поэтому имеет весьма узкую прослойку ЦА.
В Швейцарию едут ТРАТИТЬ, а НЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ.
Поэтому Швейцария, также как Люксембург, может себе позволить такое население.
rjkz
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