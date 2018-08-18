на жаль, тішити себе ростом цін на котловани тетрісів метрополій і прочих роялттауерів уже теж не виходить...
цікаво, можна робити голосувалку, по чому буде метр тетріса після війни, до 1к чи вище
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 бер, 2022 23:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
на жаль, тішити себе ростом цін на котловани тетрісів метрополій і прочих роялттауерів уже теж не виходить...
цікаво, можна робити голосувалку, по чому буде метр тетріса після війни, до 1к чи вище
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