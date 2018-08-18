на жаль, тішити себе ростом цін на котловани тетрісів метрополій і прочих роялттауерів уже теж не виходить...
цікаво, можна робити голосувалку, по чому буде метр тетріса після війни, до 1к чи вище
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Додано: Суб 26 бер, 2022 23:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
на жаль, тішити себе ростом цін на котловани тетрісів метрополій і прочих роялттауерів уже теж не виходить...
цікаво, можна робити голосувалку, по чому буде метр тетріса після війни, до 1к чи вище
Додано: Нед 27 бер, 2022 02:11
Будет ли Киев после войны? Пока под вопросом. Хотя Киев и не такое переживал.
Если будет, то будут ли в Киеве богатые люди после войны? Вопрос риторический. Это все-таки не пролетарская революция. А тетрисы - товар штучный. А после войны, боюсь, станет вообще уникальными на какое-то время - все-таки строить элитку в первые лет 5-7 после войны будет не на часі. Так что если Тетрис выстоит, то с ценами в нем, думаю, все будет более-менее нормально.
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