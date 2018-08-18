RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9686968796889689

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 182
1. Не вище 900
20%
36
2. 901 - 1050
6%
11
3. 1050 - 1200
12%
21
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
17
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 23:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

на жаль, тішити себе ростом цін на котловани тетрісів метрополій і прочих роялттауерів уже теж не виходить...
цікаво, можна робити голосувалку, по чому буде метр тетріса після війни, до 1к чи вище
DmitryK
 
Повідомлень: 911
З нами з: 24.05.08
Подякував: 37 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 02:11

  DmitryK написав:на жаль, тішити себе ростом цін на котловани тетрісів метрополій і прочих роялттауерів уже теж не виходить...
цікаво, можна робити голосувалку, по чому буде метр тетріса після війни, до 1к чи вище

Будет ли Киев после войны? Пока под вопросом. Хотя Киев и не такое переживал.
Если будет, то будут ли в Киеве богатые люди после войны? Вопрос риторический. Это все-таки не пролетарская революция. А тетрисы - товар штучный. А после войны, боюсь, станет вообще уникальными на какое-то время - все-таки строить элитку в первые лет 5-7 после войны будет не на часі. Так что если Тетрис выстоит, то с ценами в нем, думаю, все будет более-менее нормально.
airmax78
 
Повідомлень: 40436
З нами з: 25.10.12
Подякував: 947 раз.
Подякували: 4975 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 06:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:В Швейцарию едут ТРАТИТЬ, а НЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ
у вас точно есть высшее образование?
Гуглится за 1 минуту такое
Совокупный экспорт из Швейцария составил 318 млрд долларов в 2020 году

Украина в 2021 году экспортировала товаров на рекордные $68,24 млрд

На сколько 318 ярдов больше чем 68?
Эти 318 ярдов экспортировали 8 миллионов Швейцарцев а 68 ярдов экспортировали 40 млн украинцев.

Всё что нужно знать об эффективности.

На будущее прошу меня не читать, я утомился опровергать ваши мантры и доказывать очевидные, доступные первокласснику вещи.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11759
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1930 раз.
Подякували: 2775 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 07:02

  airmax78 написав:
  DmitryK написав:на жаль, тішити себе ростом цін на котловани тетрісів метрополій і прочих роялттауерів уже теж не виходить...
цікаво, можна робити голосувалку, по чому буде метр тетріса після війни, до 1к чи вище

Будет ли Киев после войны? Пока под вопросом. Хотя Киев и не такое переживал.
Если будет, то будут ли в Киеве богатые люди после войны? Вопрос риторический. Это все-таки не пролетарская революция. А тетрисы - товар штучный. А после войны, боюсь, станет вообще уникальными на какое-то время - все-таки строить элитку в первые лет 5-7 после войны будет не на часі. Так что если Тетрис выстоит, то с ценами в нем, думаю, все будет более-менее нормально.


Меня искренне радует ваш позитив. Надеюсь так и будет!
Хотя у меня о перспективах элитной ( "уникальной") недвижимости в Киеве другое мнение...
При условии, что ваша элитная недвижимость ОСТАНЕТСЯ ЦЕЛОЙ И НЕВРЕДИМОЙ после войны, а сами военные действия не приобретут затяжной характер без аполикалиптических сценариев типа ударов крылатыми ракетами по Чернобыльской АЭС, подрыва киевской дамбы с последующим катастрофическим  затоплением, да и вообще третьей мировой с ядерными ударами :shock:
 
Вероятнее всего горячая фаза войны с оккупантами, так или иначе будет заморожена в ближайшие месяцы, с перспективами запылать через какое-то количество лет. Вопрос  в том, какой будет спрос на элитную  и ОЧЕНЬ дорогую недвижимость в послевоенной период? Особенно с высокими рисками возникновения боевых действий в мегаполисе ( недалеко от границ теперь уже  вражеской Белоруссии)?
Также берём во внимание  падение ВВП Украины в разы, высокую инфляцию, безработицу из-за сворачивания бизнеса, разрушенные логистические цепочки, инфраструктурные обьекты, высокий уровень преступности и многое другое...

Я даже не знаю с чем сравнить данную ситуацию в Украине из современной истории...Разве что с Карибским кризисом 1973 года (при этом масштабы не сопоставимы!!!), который между прочим также сопровождался взлетом цен на нефть и войной Израиля с Сирией. Тогда это привело к сокращению промышленного производства в США, увеличению цен на нефть на 67%, резкому росту безработицы и инфляции, в результате чего цены на жилье и коммерческую недвижимость упали.
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 852
З нами з: 04.06.19
Подякував: 208 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 07:19

  vitaliian написав:
  rjkz написав:В Швейцарию едут ТРАТИТЬ, а НЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ
у вас точно есть высшее образование?
Гуглится за 1 минуту такое
Совокупный экспорт из Швейцария составил 318 млрд долларов в 2020 году

Украина в 2021 году экспортировала товаров на рекордные $68,24 млрд

На сколько 318 ярдов больше чем 68?
Эти 318 ярдов экспортировали 8 миллионов Швейцарцев а 68 ярдов экспортировали 40 млн украинцев.

Всё что нужно знать об эффективности.

На будущее прошу меня не читать, я утомился опровергать ваши мантры и доказывать очевидные, доступные первокласснику вещи.


ок, я понял, вас устраивает Украина без значительной части трудоспособного населения.
Можно поинтересоваться вашим образованием?если уж вы вспомнили о моем.
ЗЫ: Кроме гугла, есть нюансы, пользователи гугла, которые знать не могут.
Не буду отрицать, что не являюсь экспертом по Швейцарии, но точно знаю некоторые нюансы структуры экспорта, которые возможны из Швейцарии исключительно благодаря тому, что на Швейцарию не распространяется законодательство и некоторые ограничения ЕС. Особенно это касается химии. Это то, что мне близко.
Фактически речь идет о транзите.
Если Швейцария поставит в Украину 100500 тонн часов, сыра и шоколада, как это характеризует создание рабочих мест, для которых надо много населения?Они живут в своих условиях, Украина в своих. Их нельзя сравнивать.
Продолжайте самообразовываться при помощи гугла и строить из себя обиженного.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12872
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6716 раз.
Подякували: 3720 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 09:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  antey1969 написав:Три с половиной миллиона выехавших непризывного возраста и пола подтянут к себе за рубеж минимум полтора миллиона здоровых мужиков.
какое население Швейцарии? 8,6 млн при этом самая богатая страна Европы, а от нас если 2-3 млн выедет, мы обязательно погибнем. Не могу понять логику. Подсказка, выедет тот кто здесь не нашел себе места или применения. Экономику он скорее всего и до выезда особо не двигал.

Экономику двигают не статисты, и даже не водители с официантами , а образованные и мотивированные люди, которые умеют быть гибкими и эффективными.

Для таких открыты все двери и по вашим рекомендациям выезжать мыть туалеты для них не лучшее решение.


Количество оставшегося населения вообще не при чём для экономики, это важно только для цены недвиги. Ну станет меньше плотность. И что? В Канаде низкая плотность и вроде норм живут. В Бангладеш высокая - живут в разы хуже. Главное - "качество" населения, его образованность. Плюс организация экономики .
Пример со Швейцарией вообще непонятно к чему, он ничего не доказывает, но и не опровергает. Просто пример. Сравнивать Швейцарию и Украину так же бессмысленно, как заводскую столовую и топовый ресторан в центре города. Они абсолютно разные и не при каких условиях один в другой не превратятся. Хотя у каждого из них есть свой "+" при одинаковом назначении "общественное питание"
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 574
З нами з: 28.04.20
Подякував: 376 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 11:13

  vitaliian написав:
  GADFLY написав:ну вот. а как сложился рынок в Донецке и Луганске после 14 года? А как он сложился на окраинах
зачем эти манипуляции, Ничего что Донецк окупирован, фактически непригоден для проживания и бизнеса, не работает ЖД транспорт, банки, аэропорты. Там нет крупного бизнес, международного капитала, безвиза с Европой. Импорта/экспорта (кроме РФ).

Неизвестно какие там суды и правовой статус квартир. Купите, а её у вас отожмут. Кстати по какому законодательству проходит сделка? покупка с нулевыми гарантиями.

Совсем одно и тоже с Ирпенем. Пишите ещё, вроде финансовый форум а мышление как у бабулек на лавочках.

То что полирпеня разрушено только поднимет цены, по крайней мере на аренду и продажу в эконом сегменте, потому что погорельцам надо будет где-то жить. Или в Донецк все жить переедут?

Тут уже писали сказки что все уедут в Европу. Круто, но там квартиры в 3 раза дороже, ещё надо язык выучить, гражданство получить, а работа светит только низкооплачиваемая, по крайней мере первое время.

Після 2014 ціни на нерухомість впали, не дивлячись на купу переселенців, в Бучі новобудови пропонувалися для інвестування від 400у.е м2. в 2015..2016 рр. (багато з яких і досі не закінчені), потім потрохи піднімалися ціни, і рванули догори, коли почалося ковідне кількісне пом"якшення.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28807
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1402 раз.
Подякували: 2491 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 11:27

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  GADFLY написав:ну вот. а как сложился рынок в Донецке и Луганске после 14 года? А как он сложился на окраинах
зачем эти манипуляции, Ничего что Донецк окупирован, фактически непригоден для проживания и бизнеса, не работает ЖД транспорт, банки, аэропорты. Там нет крупного бизнес, международного капитала, безвиза с Европой. Импорта/экспорта (кроме РФ).

Неизвестно какие там суды и правовой статус квартир. Купите, а её у вас отожмут. Кстати по какому законодательству проходит сделка? покупка с нулевыми гарантиями.

Совсем одно и тоже с Ирпенем. Пишите ещё, вроде финансовый форум а мышление как у бабулек на лавочках.

То что полирпеня разрушено только поднимет цены, по крайней мере на аренду и продажу в эконом сегменте, потому что погорельцам надо будет где-то жить. Или в Донецк все жить переедут?

Тут уже писали сказки что все уедут в Европу. Круто, но там квартиры в 3 раза дороже, ещё надо язык выучить, гражданство получить, а работа светит только низкооплачиваемая, по крайней мере первое время.

Після 2014 ціни на нерухомість впали, не дивлячись на купу переселенців, в Бучі новобудови пропонувалися для інвестування від 400у.е м2. в 2015..2016 рр. (багато з яких і досі не закінчені), потім потрохи піднімалися ціни, і рванули догори, коли почалося ковідне кількісне пом"якшення.

Сколько банков в 2014 выдало людям вместо 40куе 200 тыс грн?! Только среди моих знакомых на эти грабли наступило 6 семей. И масштабы разрушений тоже разные. Тогда донецкие ехали в целую Бучу, а сейчас бучане и переселенцы будут возвращаться в разрушенную[/b] Бучу. Очень не одно и тоже. Если Киев уцелеет, там все квартиры что есть на рынке расхватают за год.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11759
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1930 раз.
Подякували: 2775 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9686968796889689
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm, vitaliian і 10 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2188, 2189, 2190
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21892 5562568
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 бер, 2022 10:38
Хомякоид
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 98, 99, 100
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
992 1713440
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 бер, 2022 12:25
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34131
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2021)
27.03.2022 11:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.