Додано: Нед 27 бер, 2022 07:02

airmax78 написав: DmitryK написав: на жаль, тішити себе ростом цін на котловани тетрісів метрополій і прочих роялттауерів уже теж не виходить...

цікаво, можна робити голосувалку, по чому буде метр тетріса після війни, до 1к чи вище на жаль, тішити себе ростом цін на котловани тетрісів метрополій і прочих роялттауерів уже теж не виходить...цікаво, можна робити голосувалку, по чому буде метр тетріса після війни, до 1к чи вище

Будет ли Киев после войны? Пока под вопросом. Хотя Киев и не такое переживал.

Если будет, то будут ли в Киеве богатые люди после войны? Вопрос риторический. Это все-таки не пролетарская революция. А тетрисы - товар штучный. А после войны, боюсь, станет вообще уникальными на какое-то время - все-таки строить элитку в первые лет 5-7 после войны будет не на часі. Так что если Тетрис выстоит, то с ценами в нем, думаю, все будет более-менее нормально. Будет ли Киев после войны? Пока под вопросом. Хотя Киев и не такое переживал.Если будет, то будут ли в Киеве богатые люди после войны? Вопрос риторический. Это все-таки не пролетарская революция. А тетрисы - товар штучный. А после войны, боюсь, станет вообще уникальными на какое-то время - все-таки строить элитку в первые лет 5-7 после войны будет не на часі. Так что если Тетрис выстоит, то с ценами в нем, думаю, все будет более-менее нормально.

Меня искренне радует ваш позитив. Надеюсь так и будет!Хотя у меня о перспективах элитной ( "уникальной") недвижимости в Киеве другое мнение...При условии, что ваша элитная недвижимость ОСТАНЕТСЯ ЦЕЛОЙ И НЕВРЕДИМОЙ после войны, а сами военные действия не приобретут затяжной характер без аполикалиптических сценариев типа ударов крылатыми ракетами по Чернобыльской АЭС, подрыва киевской дамбы с последующим катастрофическим затоплением, да и вообще третьей мировой с ядерными ударамиВероятнее всего горячая фаза войны с оккупантами, так или иначе будет заморожена в ближайшие месяцы, с перспективами запылать через какое-то количество лет. Вопрос в том, какой будет спрос на элитную и ОЧЕНЬ дорогую недвижимость в послевоенной период? Особенно с высокими рисками возникновения боевых действий в мегаполисе ( недалеко от границ теперь уже вражеской Белоруссии)?Также берём во внимание падение ВВП Украины в разы, высокую инфляцию, безработицу из-за сворачивания бизнеса, разрушенные логистические цепочки, инфраструктурные обьекты, высокий уровень преступности и многое другое...Я даже не знаю с чем сравнить данную ситуацию в Украине из современной истории...Разве что с Карибским кризисом 1973 года (при этом масштабы не сопоставимы!!!), который между прочим также сопровождался взлетом цен на нефть и войной Израиля с Сирией. Тогда это привело к сокращению промышленного производства в США, увеличению цен на нефть на 67%, резкому росту безработицы и инфляции, в результате чего цены на жилье и коммерческую недвижимость упали.