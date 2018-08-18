на жаль, тішити себе ростом цін на котловани тетрісів метрополій і прочих роялттауерів уже теж не виходить...
цікаво, можна робити голосувалку, по чому буде метр тетріса після війни, до 1к чи вище
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Додано: Суб 26 бер, 2022 23:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
на жаль, тішити себе ростом цін на котловани тетрісів метрополій і прочих роялттауерів уже теж не виходить...
цікаво, можна робити голосувалку, по чому буде метр тетріса після війни, до 1к чи вище
Додано: Нед 27 бер, 2022 02:11
Будет ли Киев после войны? Пока под вопросом. Хотя Киев и не такое переживал.
Если будет, то будут ли в Киеве богатые люди после войны? Вопрос риторический. Это все-таки не пролетарская революция. А тетрисы - товар штучный. А после войны, боюсь, станет вообще уникальными на какое-то время - все-таки строить элитку в первые лет 5-7 после войны будет не на часі. Так что если Тетрис выстоит, то с ценами в нем, думаю, все будет более-менее нормально.
Додано: Нед 27 бер, 2022 06:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
у вас точно есть высшее образование?
Гуглится за 1 минуту такое
На сколько 318 ярдов больше чем 68?
Эти 318 ярдов экспортировали 8 миллионов Швейцарцев а 68 ярдов экспортировали 40 млн украинцев.
Всё что нужно знать об эффективности.
На будущее прошу меня не читать, я утомился опровергать ваши мантры и доказывать очевидные, доступные первокласснику вещи.
Додано: Нед 27 бер, 2022 07:02
Меня искренне радует ваш позитив. Надеюсь так и будет!
Хотя у меня о перспективах элитной ( "уникальной") недвижимости в Киеве другое мнение...
При условии, что ваша элитная недвижимость ОСТАНЕТСЯ ЦЕЛОЙ И НЕВРЕДИМОЙ после войны, а сами военные действия не приобретут затяжной характер без аполикалиптических сценариев типа ударов крылатыми ракетами по Чернобыльской АЭС, подрыва киевской дамбы с последующим катастрофическим затоплением, да и вообще третьей мировой с ядерными ударами
Вероятнее всего горячая фаза войны с оккупантами, так или иначе будет заморожена в ближайшие месяцы, с перспективами запылать через какое-то количество лет. Вопрос в том, какой будет спрос на элитную и ОЧЕНЬ дорогую недвижимость в послевоенной период? Особенно с высокими рисками возникновения боевых действий в мегаполисе ( недалеко от границ теперь уже вражеской Белоруссии)?
Также берём во внимание падение ВВП Украины в разы, высокую инфляцию, безработицу из-за сворачивания бизнеса, разрушенные логистические цепочки, инфраструктурные обьекты, высокий уровень преступности и многое другое...
Я даже не знаю с чем сравнить данную ситуацию в Украине из современной истории...Разве что с Карибским кризисом 1973 года (при этом масштабы не сопоставимы!!!), который между прочим также сопровождался взлетом цен на нефть и войной Израиля с Сирией. Тогда это привело к сокращению промышленного производства в США, увеличению цен на нефть на 67%, резкому росту безработицы и инфляции, в результате чего цены на жилье и коммерческую недвижимость упали.
Додано: Нед 27 бер, 2022 07:19
ок, я понял, вас устраивает Украина без значительной части трудоспособного населения.
Можно поинтересоваться вашим образованием?если уж вы вспомнили о моем.
ЗЫ: Кроме гугла, есть нюансы, пользователи гугла, которые знать не могут.
Не буду отрицать, что не являюсь экспертом по Швейцарии, но точно знаю некоторые нюансы структуры экспорта, которые возможны из Швейцарии исключительно благодаря тому, что на Швейцарию не распространяется законодательство и некоторые ограничения ЕС. Особенно это касается химии. Это то, что мне близко.
Фактически речь идет о транзите.
Если Швейцария поставит в Украину 100500 тонн часов, сыра и шоколада, как это характеризует создание рабочих мест, для которых надо много населения?Они живут в своих условиях, Украина в своих. Их нельзя сравнивать.
Продолжайте самообразовываться при помощи гугла и строить из себя обиженного.
Додано: Нед 27 бер, 2022 09:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Количество оставшегося населения вообще не при чём для экономики, это важно только для цены недвиги. Ну станет меньше плотность. И что? В Канаде низкая плотность и вроде норм живут. В Бангладеш высокая - живут в разы хуже. Главное - "качество" населения, его образованность. Плюс организация экономики .
Пример со Швейцарией вообще непонятно к чему, он ничего не доказывает, но и не опровергает. Просто пример. Сравнивать Швейцарию и Украину так же бессмысленно, как заводскую столовую и топовый ресторан в центре города. Они абсолютно разные и не при каких условиях один в другой не превратятся. Хотя у каждого из них есть свой "+" при одинаковом назначении "общественное питание"
Додано: Нед 27 бер, 2022 11:13
Після 2014 ціни на нерухомість впали, не дивлячись на купу переселенців, в Бучі новобудови пропонувалися для інвестування від 400у.е м2. в 2015..2016 рр. (багато з яких і досі не закінчені), потім потрохи піднімалися ціни, і рванули догори, коли почалося ковідне кількісне пом"якшення.
Додано: Нед 27 бер, 2022 11:27
Сколько банков в 2014 выдало людям вместо 40куе 200 тыс грн?! Только среди моих знакомых на эти грабли наступило 6 семей. И масштабы разрушений тоже разные. Тогда донецкие ехали в целую Бучу, а сейчас бучане (и переселенцы) будут возвращаться в разрушенную Бучу. Не одно и тоже. Если Киев уцелеет, там все квартиры, что есть на рынке, расхватают за год.
Такого дефицита жилья Украина не видела с 1945 г. Почитайте про одесские комуналки, об этом много историй, как их заселяли после войны. Некоторые до сих пор в тех комуналках живут.
Додано: Нед 27 бер, 2022 11:59
Розхватати то їх розхватають, але за ті кошти, що будуть в наявності.
Якщо ВВП упаде в 2 рази, а буде потім рости поступово, як раніше рости 2..3% в рік, то подумай сам, що буде з цінами (підказка: збереження теж просядуть, частина вивезена за кордон)
і чим довше затягується воєнні дії, тім відновлення буде тяжчим, економіка зараз в локдауні, і тільки лунають заклики її запускати.
Додано: Нед 27 бер, 2022 12:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
конечно, дороже чем у людей есть денег в наличии, квартиры стоить не будут.
Два важных момента 1. В 2014 люди больше потеряли денег, чем жилья , кроме Донецких жилищного кризиса особо не было. На сейчас все же больше потеряли жилья, чем денег. Ни один банк пока не обанкротился. Курс относительно стабильный. Запасы за месяц вряд-ли проели. А 100 тысяч квартир (цифра с головы) уже нет.
2. После войны, на отстройку разрушений, вангую нам выдадут мощные кредиты (50-100 ярдов), которые так или иначе дойдут до пэрэсичных в виде ипотеки или разных компенсаций.
Все предположения строю на относительно "позитивных" сценариях (если такое слово сейчас уместно), то есть треш во внимание не беру, его сложно анализировать, но конечно понимаем трэш-риски никто не отменял.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 27 бер, 2022 12:10, всього редагувалось 1 раз.
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