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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 бер, 2022 12:10
Почитала последние страницы. Интересно, а почему никто не учитывает репарации? А они будут. И поток этих денег вполне способен оживить и поднять экономику.
Я, конечно, могу ошибаться. Но вижу ситуацию на РН так: 1 этап - кризис и снижение цен, год-полтора. 2 этап - взрывной рост, когда начнутся компенсации из репараций и массовое восстановление жилья и инфраструктуры.
Не факт, что будут компенсации по инвестиционному бетону, но по единственному жилью однозначно. Деньгами или метрами.
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Elensk
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Додано: Нед 27 бер, 2022 12:12
Elensk написав:
Почитала последние страницы. Интересно, а почему никто не учитывает репарации
репарации вопрос не одного десятилетия. Только сумму будут согласовывать годы.
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vitaliian
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Додано: Нед 27 бер, 2022 12:15
antey1969 написав:
Сельхоз - это да, здесь без проблем, но с учетом что этот год будет в полном пролете.
Подвожу итог: база налогообложения будет с фигу, а расходы бюджета взлетят в небеса. То есть на носу маячит мощный девал с последующей разрухой.
На фоне зп рядовых армейцев в 30 тыс в мирное время, на десятку не согласится работать ни один кассир и ни одна медсестра. Ибо за эти деньги будет просто нечего жрать, благодаря инфляции.
Наверное эмиссию уже сейчас включили на фоне состояния экономики, а увеличение потребительских цен все видят глазами. Но по поводу "мощного" девала есть некоторые сомнения. Если будет поддержка финансовая и на восстановление - есть варианты. У нас до войны инфляция вполне была, но при этом плюс-минус стабильный курс.
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vladimir07
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Додано: Нед 27 бер, 2022 12:21
vitaliian написав: Elensk написав:
Почитала последние страницы. Интересно, а почему никто не учитывает репарации
репарации вопрос не одного десятилетия. Только сумму будут согласовывать годы.
Не думаю. У нас уникальный случай, деньги под репарации уже зарезервированы
И Запад не будет вытаскивать из своих под план маршала, а отдаст рашистские.
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Elensk
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Додано: Нед 27 бер, 2022 12:24
Elensk написав:
, а отдаст рашистские
не хочу вас расстраивать но за Крым и потерянные территории ордло не дали ни цента. Так что случай не уникальный. Пройдут суды, та сторона ещё должна признать сумму репараций и т д.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 27 бер, 2022 12:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 бер, 2022 12:25
vitaliian написав: Elensk написав:
, а отдаст рашистские
не хочу вас расстраивать но за Крым и потерянные территории ордло не дали ни цента. Так что случай не уникальный.
Сейчас другая ситуация. По всем параметрам.
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Elensk
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Додано: Нед 27 бер, 2022 12:47
vitaliian написав:
Два важных момента
1. В 2014 люди больше потеряли денег, чем жилья , кроме Донецких жилищного кризиса особо не было. На сейчас все же больше потеряли жилья, чем денег. Ни один банк пока не обанкротился. Курс относительно стабильный. Запасы за месяц вряд-ли проели. А 100 тысяч квартир (цифра с головы) уже нет.
2. После войны, на отстройку разрушений, вангую нам выдадут мощные кредиты (50-100 ярдов), которые так или иначе дойдут до пэрэсичных в виде ипотеки или разных компенсаций.
Купить смогут семьи у кого есть сбережения, а это не обязательно те кто лишился жилья.
Море семей лишились имущества и вышли пешком из Мариуполя с пятеркой гривен на карточке.
Ипотека - кредит для выдачи которого должны выполняться определенные условия, это не деньги даром. Компенсации - возможно, но процесс не быстрый. И вы как себе представляете их ? Выплачивается некая усредненная стоимость квадрата в Мариуполе помноженная на количество метров в потерянном жилье и человек едет в Ирпень и покупает ?
Мне такой вариант представляется сомнительным. Недаром появилось распоряжение строить временное жилье, потому более реален вариант временного размещения, пока город будут восстанавливать. А иначе для кого город будут восстанавливать ?
Еще вы упускаете из виду, то что будет определенный отток из Киева за границу в эмиграцию, как было в 2015-2106, когда ускорились все ранее сомневавшиеся. Многие айтишники уедут, особенно семейные.
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vladimir07
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Додано: Нед 27 бер, 2022 13:24
vladimir07 написав:
Еще вы упускаете из виду, то что будет определенный отток из Киева за границу в эмиграцию, как было в 2015-2106, когда ускорились все ранее сомневавшиеся. Многие айтишники уедут, особенно семейные.
да с 90х годов в эмиграцию едут и едут.
Подскажите, в какой отрасли наблюдается дефицит рабсилы? Очевидно что рабочих мест все ещё меньше, чем желающих работать (работу за еду во внимание не берём).
Когда невозможно будет набрать людей на работу, это уже тревожный звонок.
А пока система сама себя балансирует, те у кого нет работы уезжают. У кого есть нормальная работа 10 раз подумают готовы ли они всё начинать с нуля, учить язык, мыть полы, посуду и кто их там ждёт.
Про квартиры, не может быть такого, что в Киеве/ Ирпене будет стоять незаселенными 100 тыс квартир а (условно) 100 тысяч семей из Мариуполя / Волновахи будут ютиться в бараках из osb . Это против логики.
Где на это возьмут деньги - вопрос второй. Равно как и где возьмут деньги на восстановление Мариуполя. Если расселить людей в готовые дома денег не найдут, на восстановление разрушенных городов их тем более не найдут.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 27 бер, 2022 13:27, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliian
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Додано: Нед 27 бер, 2022 13:26
Давайте доживем до конца войны. Свинособак, к сожалению, не так просто будет победить и заставить платить репарации. Хуже того, свинособаки никогда не успокаиваются и никогда не чувствуют никакой вины. Как только почувствуют, что готовы к новому нападению - нападут снова. Впредь Украине придется очень много тратить на оборону.
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airmax78
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