Додано: Нед 27 бер, 2022 13:24

vladimir07 написав: Еще вы упускаете из виду, то что будет определенный отток из Киева за границу в эмиграцию, как было в 2015-2106, когда ускорились все ранее сомневавшиеся. Многие айтишники уедут, особенно семейные. Еще вы упускаете из виду, то что будет определенный отток из Киева за границу в эмиграцию, как было в 2015-2106, когда ускорились все ранее сомневавшиеся. Многие айтишники уедут, особенно семейные.

да с 90х годов в эмиграцию едут и едут.Подскажите, в какой отрасли наблюдается дефицит рабсилы? Очевидно что рабочих мест все ещё меньше, чем желающих работать (работу за еду во внимание не берём).Когда невозможно будет набрать людей на работу, это уже тревожный звонок.А пока система сама себя балансирует, те у кого нет работы уезжают. У кого есть нормальная работа 10 раз подумают готовы ли они всё начинать с нуля, учить язык, мыть полы, посуду и кто их там ждёт.Про квартиры, не может быть такого, что в Киеве/ Ирпене будет стоять незаселенными 100 тыс квартир а (условно) 100 тысяч семей из Мариуполя / Волновахи будут ютиться в бараках из osb . Это против логики.Где на это возьмут деньги - вопрос второй. Равно как и где возьмут деньги на восстановление Мариуполя. Если расселить людей в готовые дома денег не найдут, на восстановление разрушенных городов их тем более не найдут.