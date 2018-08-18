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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 27 бер, 2022 14:54
Какие все оптимисты... Недавно в группе дома в Вайбере читаю : "Кто это там сверлит в 8 вечера? Кто это у нас такой оптимист?")))
Так и тут - репарации, вливания запада 100млрд, мариупольцы с пачками денег , раскупающие новострои под Киевом...
Я вижу это немного иначе.
Все недостроенное заморозится на долгие годы, если не десятилетия или насовсем.
Очень много не вернётся из-за границы, причем это будут в основном люди с деньгами и высокими профессиональными навыками, которые не будут собирать клубнику или ухаживать за престарелыми. Основная часть вернётся, но все это не игроки рынка недвижимости.
Все, что разрушено и подлежит восстановлению будет восстанавливаться собственниками с последующей компенсацией, за которой надо будет сильно побегать. И которая в итоге будет гораздо меньше, чем стоимость восстановления.
Если Киев не будет разрушен, то аренда поднимется выше стоимости коммуналки за счёт приезжих из разрушенных городов и поселков. Но много они платить не в состоянии, тех цен, что в 2021 году не будет.
Дорогие квартиры - вообще печально, за 200уе сдавать нет смысла, амортизация дороже. Что с ними делать собственникам - непонятно.
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Damien
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Додано: Нед 27 бер, 2022 15:56
Мне подумалось, что после этой войны у нас ослабнет это национальное желание "хоч маленька, та своя". Возможно люди, потерявшие жилье уже и не будут стремиться его заново обрести а уйдут в аренду, чтобы стать более мобильными.
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striped
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Додано: Нед 27 бер, 2022 15:58
Elensk написав:
Почитала последние страницы. Интересно, а почему никто не учитывает репарации? А они будут. И поток этих денег вполне способен оживить и поднять экономику.
Я, конечно, могу ошибаться. Но вижу ситуацию на РН так: 1 этап - кризис и снижение цен, год-полтора. 2 этап - взрывной рост, когда начнутся компенсации из репараций и массовое восстановление жилья и инфраструктуры.
Не факт, что будут компенсации по инвестиционному бетону, но по единственному жилью однозначно. Деньгами или метрами.
Давайте делить шкуру медведя по мере его убития.
Как правильно сказал Виталиан, это может быть растянуто во времени.
И зависит не только от Украины, но и от Запада.
А опыт показал, что Запад может нас неприятно удивлять.
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rjkz
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