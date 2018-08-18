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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9688968996909691

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 182
1. Не вище 900
20%
36
2. 901 - 1050
6%
11
3. 1050 - 1200
12%
21
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
17
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 14:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Какие все оптимисты... Недавно в группе дома в Вайбере читаю : "Кто это там сверлит в 8 вечера? Кто это у нас такой оптимист?")))
Так и тут - репарации, вливания запада 100млрд, мариупольцы с пачками денег , раскупающие новострои под Киевом...
Я вижу это немного иначе.
Все недостроенное заморозится на долгие годы, если не десятилетия или насовсем.
Очень много не вернётся из-за границы, причем это будут в основном люди с деньгами и высокими профессиональными навыками, которые не будут собирать клубнику или ухаживать за престарелыми. Основная часть вернётся, но все это не игроки рынка недвижимости.
Все, что разрушено и подлежит восстановлению будет восстанавливаться собственниками с последующей компенсацией, за которой надо будет сильно побегать. И которая в итоге будет гораздо меньше, чем стоимость восстановления.
Если Киев не будет разрушен, то аренда поднимется выше стоимости коммуналки за счёт приезжих из разрушенных городов и поселков. Но много они платить не в состоянии, тех цен, что в 2021 году не будет.
Дорогие квартиры - вообще печально, за 200уе сдавать нет смысла, амортизация дороже. Что с ними делать собственникам - непонятно.
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 15:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мне подумалось, что после этой войны у нас ослабнет это национальное желание "хоч маленька, та своя". Возможно люди, потерявшие жилье уже и не будут стремиться его заново обрести а уйдут в аренду, чтобы стать более мобильными.
striped
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 15:58

  Elensk написав:Почитала последние страницы. Интересно, а почему никто не учитывает репарации? А они будут. И поток этих денег вполне способен оживить и поднять экономику.
Я, конечно, могу ошибаться. Но вижу ситуацию на РН так: 1 этап - кризис и снижение цен, год-полтора. 2 этап - взрывной рост, когда начнутся компенсации из репараций и массовое восстановление жилья и инфраструктуры.
Не факт, что будут компенсации по инвестиционному бетону, но по единственному жилью однозначно. Деньгами или метрами.


Давайте делить шкуру медведя по мере его убития.
Как правильно сказал Виталиан, это может быть растянуто во времени.
И зависит не только от Украины, но и от Запада.
А опыт показал, что Запад может нас неприятно удивлять.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 17:10

  Damien написав:Какие все оптимисты... Недавно в группе дома в Вайбере читаю : "Кто это там сверлит в 8 вечера? Кто это у нас такой оптимист?")))
Так и тут - репарации, вливания запада 100млрд, мариупольцы с пачками денег , раскупающие новострои под Киевом...
Я вижу это немного иначе.
Все недостроенное заморозится на долгие годы, если не десятилетия или насовсем.
Очень много не вернётся из-за границы, причем это будут в основном люди с деньгами и высокими профессиональными навыками, которые не будут собирать клубнику или ухаживать за престарелыми. Основная часть вернётся, но все это не игроки рынка недвижимости.
Все, что разрушено и подлежит восстановлению будет восстанавливаться собственниками с последующей компенсацией, за которой надо будет сильно побегать. И которая в итоге будет гораздо меньше, чем стоимость восстановления.
Если Киев не будет разрушен, то аренда поднимется выше стоимости коммуналки за счёт приезжих из разрушенных городов и поселков. Но много они платить не в состоянии, тех цен, что в 2021 году не будет.
Дорогие квартиры - вообще печально, за 200уе сдавать нет смысла, амортизация дороже. Что с ними делать собственникам - непонятно.


Что касается собирания клубник, мытья полов и ухода за пожилыми - даже жена такого сноба как Макс не против заниматься уборкой в Швейцарии.
Это нормально. Сюрвайвэл джаб. Дальше все зависит от человека - кто-то в этом застряет навсегда, кто-то движется дальще с той или иной скоростью. У каждого свои амбиции, возможности и желания. Но %% 70-80 через это проходит.
Кроме того, надо понимать, что с языком чем дальше тем проблем меньше. Знание базовой грамматики для эмигрантов 70-90 было достижнием. Сейчас больше половины детей в Киеве как минимум намного лучше владеют Инглишем как минимум на порядок лучше, чем взрослые дядьки и тетки, которые 40 лет назад ступили на американскую землю.
Я знаю несколько семей, где дети свободно владеют английским и немецким.
Теперь насчет еще одного аспекта. Есть несколько знакомых, которые из Украины работали на иностранных работодателей. Одних работодатель вывез в одну из стран НАТО перед самой войной, всю компанию. Второго американский работодатель зовет релокейтится в США. Похожая ситуация с Максимом. Только тот человек не военнообязанный по возрасту. Пока идет стадия уговаривания, но если он решится, то обратно вернется когда-нибудь для того, чтобы продать квартиры в Киеве.
Нсть несколько семей,которые вяло хотели эмигрировать, но так и не перешли в активную фазу. Сейчас мамы с детьми в Германии (3 таких семьи) и Польше. Ищут пути в англоязычные страны (ВБ, Канада, США). Папы пока волонтерят/воюют, потом будут воссоединяться.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 17:42

  striped написав:Мне подумалось, что после этой войны у нас ослабнет это национальное желание "хоч маленька, та своя". Возможно люди, потерявшие жилье уже и не будут стремиться его заново обрести а уйдут в аренду, чтобы стать более мобильными.


+1
Это синдром гнездования. Идет с человеками с доисторических времен. Но эволюция берет свое.
Мало того, что в таких условиях, которые потрясают сами основы цивилизации, разум должен голосовать за мобильность, но и в благополучных странах все больще людей ставят себе вопрос - а есть-ли смысл влазить в такое ярмо и иметь якорь, который сковывает мобильность и ограничивает возможности?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 18:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС смогут полностью отказаться от российского газа в течение двух лет

Закупать теперь будут у США.
Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС смогут полностью отказаться от российского газа в течение двух лет


Тогда даю 100% и закончится война. В широком смысле (горячая фаза закончится до лета 2022, но будет тяни толкай на границах спорных территорий)

Со спорных территорий большинство жителей выедет, все видели "счастливую" жизнь в ордло (самый большой просчет пуйла).

Как это повлияет на аренду? Плохо повлияет. Отнимите от жилого фонда разрушенные помещения. Жителям разрушенных домов Бучи/Ирпеня и других городов самим надо где-то жить. А понаедут ещё. Жилищный кризис вырисовывается немалый. Есть ли у мариупольца деньги на квартиру в Киеве/ Ирпене? Принцип Парето, у 20% есть (не надо ля-ля что все кроме Киева нищеброды). Это 20-25 тыс семей. У кого нету будет арендовать, в русскоязычных городах Украины.

Захотят ли мариупольцы отстраивать свои дома если их захватит ДНР? Некоторые считают что да, я другого мнения. Уже сейчас нужно думать куда их расселить.
vitaliian
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