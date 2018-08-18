Додано: Нед 27 бер, 2022 17:10

Damien написав: Какие все оптимисты... Недавно в группе дома в Вайбере читаю : "Кто это там сверлит в 8 вечера? Кто это у нас такой оптимист?")))

Так и тут - репарации, вливания запада 100млрд, мариупольцы с пачками денег , раскупающие новострои под Киевом...

Я вижу это немного иначе.

Все недостроенное заморозится на долгие годы, если не десятилетия или насовсем.

Очень много не вернётся из-за границы, причем это будут в основном люди с деньгами и высокими профессиональными навыками, которые не будут собирать клубнику или ухаживать за престарелыми. Основная часть вернётся, но все это не игроки рынка недвижимости.

Все, что разрушено и подлежит восстановлению будет восстанавливаться собственниками с последующей компенсацией, за которой надо будет сильно побегать. И которая в итоге будет гораздо меньше, чем стоимость восстановления.

Если Киев не будет разрушен, то аренда поднимется выше стоимости коммуналки за счёт приезжих из разрушенных городов и поселков. Но много они платить не в состоянии, тех цен, что в 2021 году не будет.

Дорогие квартиры - вообще печально, за 200уе сдавать нет смысла, амортизация дороже. Что с ними делать собственникам - непонятно. Какие все оптимисты... Недавно в группе дома в Вайбере читаю : "Кто это там сверлит в 8 вечера? Кто это у нас такой оптимист?")))Так и тут - репарации, вливания запада 100млрд, мариупольцы с пачками денег , раскупающие новострои под Киевом...Я вижу это немного иначе.Все недостроенное заморозится на долгие годы, если не десятилетия или насовсем.Очень много не вернётся из-за границы, причем это будут в основном люди с деньгами и высокими профессиональными навыками, которые не будут собирать клубнику или ухаживать за престарелыми. Основная часть вернётся, но все это не игроки рынка недвижимости.Все, что разрушено и подлежит восстановлению будет восстанавливаться собственниками с последующей компенсацией, за которой надо будет сильно побегать. И которая в итоге будет гораздо меньше, чем стоимость восстановления.Если Киев не будет разрушен, то аренда поднимется выше стоимости коммуналки за счёт приезжих из разрушенных городов и поселков. Но много они платить не в состоянии, тех цен, что в 2021 году не будет.Дорогие квартиры - вообще печально, за 200уе сдавать нет смысла, амортизация дороже. Что с ними делать собственникам - непонятно.

Что касается собирания клубник, мытья полов и ухода за пожилыми - даже жена такого сноба как Макс не против заниматься уборкой в Швейцарии.Это нормально. Сюрвайвэл джаб. Дальше все зависит от человека - кто-то в этом застряет навсегда, кто-то движется дальще с той или иной скоростью. У каждого свои амбиции, возможности и желания. Но %% 70-80 через это проходит.Кроме того, надо понимать, что с языком чем дальше тем проблем меньше. Знание базовой грамматики для эмигрантов 70-90 было достижнием. Сейчас больше половины детей в Киеве как минимум намного лучше владеют Инглишем как минимум на порядок лучше, чем взрослые дядьки и тетки, которые 40 лет назад ступили на американскую землю.Я знаю несколько семей, где дети свободно владеют английским и немецким.Теперь насчет еще одного аспекта. Есть несколько знакомых, которые из Украины работали на иностранных работодателей. Одних работодатель вывез в одну из стран НАТО перед самой войной, всю компанию. Второго американский работодатель зовет релокейтится в США. Похожая ситуация с Максимом. Только тот человек не военнообязанный по возрасту. Пока идет стадия уговаривания, но если он решится, то обратно вернется когда-нибудь для того, чтобы продать квартиры в Киеве.Нсть несколько семей,которые вяло хотели эмигрировать, но так и не перешли в активную фазу. Сейчас мамы с детьми в Германии (3 таких семьи) и Польше. Ищут пути в англоязычные страны (ВБ, Канада, США). Папы пока волонтерят/воюют, потом будут воссоединяться.