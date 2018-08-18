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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 27 бер, 2022 14:54
Какие все оптимисты... Недавно в группе дома в Вайбере читаю : "Кто это там сверлит в 8 вечера? Кто это у нас такой оптимист?")))
Так и тут - репарации, вливания запада 100млрд, мариупольцы с пачками денег , раскупающие новострои под Киевом...
Я вижу это немного иначе.
Все недостроенное заморозится на долгие годы, если не десятилетия или насовсем.
Очень много не вернётся из-за границы, причем это будут в основном люди с деньгами и высокими профессиональными навыками, которые не будут собирать клубнику или ухаживать за престарелыми. Основная часть вернётся, но все это не игроки рынка недвижимости.
Все, что разрушено и подлежит восстановлению будет восстанавливаться собственниками с последующей компенсацией, за которой надо будет сильно побегать. И которая в итоге будет гораздо меньше, чем стоимость восстановления.
Если Киев не будет разрушен, то аренда поднимется выше стоимости коммуналки за счёт приезжих из разрушенных городов и поселков. Но много они платить не в состоянии, тех цен, что в 2021 году не будет.
Дорогие квартиры - вообще печально, за 200уе сдавать нет смысла, амортизация дороже. Что с ними делать собственникам - непонятно.
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Damien
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Додано: Нед 27 бер, 2022 15:56
Мне подумалось, что после этой войны у нас ослабнет это национальное желание "хоч маленька, та своя". Возможно люди, потерявшие жилье уже и не будут стремиться его заново обрести а уйдут в аренду, чтобы стать более мобильными.
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striped
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Додано: Нед 27 бер, 2022 15:58
Elensk написав:
Почитала последние страницы. Интересно, а почему никто не учитывает репарации? А они будут. И поток этих денег вполне способен оживить и поднять экономику.
Я, конечно, могу ошибаться. Но вижу ситуацию на РН так: 1 этап - кризис и снижение цен, год-полтора. 2 этап - взрывной рост, когда начнутся компенсации из репараций и массовое восстановление жилья и инфраструктуры.
Не факт, что будут компенсации по инвестиционному бетону, но по единственному жилью однозначно. Деньгами или метрами.
Давайте делить шкуру медведя по мере его убития.
Как правильно сказал Виталиан, это может быть растянуто во времени.
И зависит не только от Украины, но и от Запада.
А опыт показал, что Запад может нас неприятно удивлять.
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rjkz
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Додано: Нед 27 бер, 2022 17:10
Damien написав:
Какие все оптимисты... Недавно в группе дома в Вайбере читаю : "Кто это там сверлит в 8 вечера? Кто это у нас такой оптимист?")))
Так и тут - репарации, вливания запада 100млрд, мариупольцы с пачками денег , раскупающие новострои под Киевом...
Я вижу это немного иначе.
Все недостроенное заморозится на долгие годы, если не десятилетия или насовсем.
Очень много не вернётся из-за границы, причем это будут в основном люди с деньгами и высокими профессиональными навыками, которые не будут собирать клубнику или ухаживать за престарелыми. Основная часть вернётся, но все это не игроки рынка недвижимости.
Все, что разрушено и подлежит восстановлению будет восстанавливаться собственниками с последующей компенсацией, за которой надо будет сильно побегать. И которая в итоге будет гораздо меньше, чем стоимость восстановления.
Если Киев не будет разрушен, то аренда поднимется выше стоимости коммуналки за счёт приезжих из разрушенных городов и поселков. Но много они платить не в состоянии, тех цен, что в 2021 году не будет.
Дорогие квартиры - вообще печально, за 200уе сдавать нет смысла, амортизация дороже. Что с ними делать собственникам - непонятно.
Что касается собирания клубник, мытья полов и ухода за пожилыми - даже жена такого сноба как Макс не против заниматься уборкой в Швейцарии.
Это нормально. Сюрвайвэл джаб. Дальше все зависит от человека - кто-то в этом застряет навсегда, кто-то движется дальще с той или иной скоростью. У каждого свои амбиции, возможности и желания. Но %% 70-80 через это проходит.
Кроме того, надо понимать, что с языком чем дальше тем проблем меньше. Знание базовой грамматики для эмигрантов 70-90 было достижнием. Сейчас больше половины детей в Киеве как минимум намного лучше владеют Инглишем как минимум на порядок лучше, чем взрослые дядьки и тетки, которые 40 лет назад ступили на американскую землю.
Я знаю несколько семей, где дети свободно владеют английским и немецким.
Теперь насчет еще одного аспекта. Есть несколько знакомых, которые из Украины работали на иностранных работодателей. Одних работодатель вывез в одну из стран НАТО перед самой войной, всю компанию. Второго американский работодатель зовет релокейтится в США. Похожая ситуация с Максимом. Только тот человек не военнообязанный по возрасту. Пока идет стадия уговаривания, но если он решится, то обратно вернется когда-нибудь для того, чтобы продать квартиры в Киеве.
Нсть несколько семей,которые вяло хотели эмигрировать, но так и не перешли в активную фазу. Сейчас мамы с детьми в Германии (3 таких семьи) и Польше. Ищут пути в англоязычные страны (ВБ, Канада, США). Папы пока волонтерят/воюют, потом будут воссоединяться.
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rjkz
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Додано: Нед 27 бер, 2022 17:42
striped написав:
Мне подумалось, что после этой войны у нас ослабнет это национальное желание "хоч маленька, та своя". Возможно люди, потерявшие жилье уже и не будут стремиться его заново обрести а уйдут в аренду, чтобы стать более мобильными.
+1
Это синдром гнездования. Идет с человеками с доисторических времен. Но эволюция берет свое.
Мало того, что в таких условиях, которые потрясают сами основы цивилизации, разум должен голосовать за мобильность, но и в благополучных странах все больще людей ставят себе вопрос - а есть-ли смысл влазить в такое ярмо и иметь якорь, который сковывает мобильность и ограничивает возможности?
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rjkz
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Додано: Нед 27 бер, 2022 18:23
Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС смогут полностью отказаться от российского газа в течение двух лет
Закупать теперь будут у США.
Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС смогут полностью отказаться от российского газа в течение двух лет
Тогда даю 100% и закончится война. В широком смысле горячая фаза закончится до лета 2022, возможно будет тяни-толкай на границах (спорных территорий) чтобы нас подольше не принимали в ЕС.
Со спорных территорий большинство жителей выедет, все видели "счастливую" жизнь в ордло (самый большой просчет пуйла).
Как это повлияет на аренду? Плохо повлияет. Отнимите от жилого фонда разрушенные помещения. Жителям разрушенных домов Бучи/Ирпеня и других городов самим надо где-то жить. А понаедут ещё. Жилищный кризис вырисовывается немалый. Есть ли у мариупольца деньги на квартиру в Киеве/ Ирпене? Принцип Парето, у 20% есть (не надо ля-ля что все кроме Киева нищеброды). Это 20-25 тыс семей. У кого нету будет арендовать, в русскоязычных городах Украины.
Захотят ли мариупольцы отстраивать свои дома если их захватит ДНР? Некоторые считают что да, я другого мнения. Уже сейчас нужно думать куда их расселить.
И да в ЕС пока мы не расселим погорельцев нас не возьмут, потому что иначе погорельцы поедут решать жилищный вопрос в Европу.
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vitaliian
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Додано: Нед 27 бер, 2022 21:37
vitaliian написав:
Про квартиры, не может быть такого, что в Киеве/ Ирпене будет стоять незаселенными 100 тыс квартир а (условно) 100 тысяч семей из Мариуполя / Волновахи будут ютиться в бараках из osb . Это против логики.
Где на это возьмут деньги - вопрос второй. Равно как и где возьмут деньги на восстановление Мариуполя. Если расселить людей в готовые дома денег не найдут, на восстановление разрушенных городов их тем более не найдут.
Есть условная 1-2к квартира в строящемся юнит.сити за которую продавцы (застройщик, частный инвестор) до войны ломили чуть ли не 3куе квадрат. В такую желает заселится семья из Мариуполя со сбережениями 10куе.
Расскажите как будет выглядеть этот путь ?
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vladimir07
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Додано: Нед 27 бер, 2022 22:20
vladimir07 написав:
vitaliian написав:
Про квартиры, не может быть такого, что в Киеве/ Ирпене будет стоять незаселенными 100 тыс квартир а (условно) 100 тысяч семей из Мариуполя / Волновахи будут ютиться в бараках из osb . Это против логики.
Где на это возьмут деньги - вопрос второй. Равно как и где возьмут деньги на восстановление Мариуполя. Если расселить людей в готовые дома денег не найдут, на восстановление разрушенных городов их тем более не найдут.
Есть условная 1-2к квартира в строящемся юнит.сити за которую продавцы (застройщик, частный инвестор) до войны ломили чуть ли не 3куе квадрат. В такую желает заселится семья из Мариуполя со сбережениями 10куе.
Расскажите как будет выглядеть этот путь ?
Думаю эти две величины не пересекуться.
Для Мариупольцев построят что-то в Ирпене.
Не думаю что кто-то в ясном уме после войны будет инвештировать у Кийов па 3 куе за квадрат.
Все уже убедились как оно может быть.
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Хомякоид
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Додано: Нед 27 бер, 2022 22:34
Хомякоид написав: vladimir07 написав:
vitaliian написав:
Про квартиры, не может быть такого, что в Киеве/ Ирпене будет стоять незаселенными 100 тыс квартир а (условно) 100 тысяч семей из Мариуполя / Волновахи будут ютиться в бараках из osb . Это против логики.
Где на это возьмут деньги - вопрос второй. Равно как и где возьмут деньги на восстановление Мариуполя. Если расселить людей в готовые дома денег не найдут, на восстановление разрушенных городов их тем более не найдут.
Есть условная 1-2к квартира в строящемся юнит.сити за которую продавцы (застройщик, частный инвестор) до войны ломили чуть ли не 3куе квадрат. В такую желает заселится семья из Мариуполя со сбережениями 10куе.
Расскажите как будет выглядеть этот путь ?
Думаю эти две величины не пересекуться.
Для Мариупольцев построят что-то в Ирпене. Не думаю что кто-то в ясном уме после войны будет инвештировать у Кийов па 3 куе за квадрат.
Все уже убедились как оно может быть
.
Мне тут на форуме довелось убедиться, что память у людей очень коротка.
С периодичностью в несколько лет они готовы танцевать на одних и тех-же граблях.
Сейчас события помасштабней. Может лет на 5-7 хватит.
Потом появятся опять загонялы в рОкету и найдутся радостно хрюкающие их последователи. Потом начнется стадный инстинкт и накануне очередного ППЦа
кто-то выпустит "из потных ладощек" годами оберегаемую "каклету" чтобы на хаях взять свою прэлесць.
К этому времени этот пост, естественно, припадет пылью, и новые оптимисты будут гнать на "всепропальщиков" и "не надо нагнетать".
Так люди устроены.
С разными вариациями уже какой год (или десятилетие?) происходят одни и те-же качели с недвигой.
Таких трешевых "декораций" еще не было.
И тут хохмили по поводу "путенападет".
Хотя это был весьма осязаемый фактор.
Но многие считали, что это может быть где угодно, но не здесь и не со мной.
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rjkz
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Додано: Нед 27 бер, 2022 23:10
rjkz написав:
Мне тут на форуме довелось убедиться, что память у людей очень коротка.
С периодичностью в несколько лет они готовы танцевать на одних и тех-же граблях.
Сейчас события помасштабней. Может лет на 5-7 хватит.
Потом появятся опять загонялы в рОкету и найдутся радостно хрюкающие их последователи. Потом начнется стадный инстинкт и накануне очередного ППЦа
кто-то выпустит "из потных ладощек" годами оберегаемую "каклету" чтобы на хаях взять свою прэлесць.
К этому времени этот пост, естественно, припадет пылью, и новые оптимисты будут гнать на "всепропальщиков" и "не надо нагнетать".
Так люди устроены.
С разными вариациями уже какой год (или десятилетие?) происходят одни и те-же качели с недвигой.
Таких трешевых "декораций" еще не было.
И тут хохмили по поводу "путенападет".
Хотя это был весьма осязаемый фактор.
Но многие считали, что это может быть где угодно, но не здесь и не со мной.
Особенно меня умиляли те которые серьезно расказывали про пенсинные фонды в виде киевских хрущей.
Не знаю, наверно все таки бльшинство из них были заганялы из разных АН и ОП.
Не поверю что столько дураков на этом свете.
Хотя парочку жирных оленей удалось даже на этом форуме загнать.
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Хомякоид
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