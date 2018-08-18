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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9689969096919692

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 182
1. Не вище 900
20%
36
2. 901 - 1050
6%
11
3. 1050 - 1200
12%
21
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
17
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 06:39

  rjkz написав:
Мне тут на форуме довелось убедиться, что память у людей очень коротка.
С периодичностью в несколько лет они готовы танцевать на одних и тех-же граблях.
Сейчас события помасштабней. Может лет на 5-7 хватит.
Потом появятся опять загонялы в рОкету и найдутся радостно хрюкающие их последователи. Потом начнется стадный инстинкт и накануне очередного ППЦа
кто-то выпустит "из потных ладощек" годами оберегаемую "каклету" чтобы на хаях взять свою прэлесць.
К этому времени этот пост, естественно, припадет пылью, и новые оптимисты будут гнать на "всепропальщиков" и "не надо нагнетать".
Так люди устроены.
С разными вариациями уже какой год (или десятилетие?) происходят одни и те-же качели с недвигой.
Таких трешевых "декораций" еще не было.
И тут хохмили по поводу "путенападет".
Хотя это был весьма осязаемый фактор.
Но многие считали, что это может быть где угодно, но не здесь и не со мной.


Согласен, даже на этом форуме загнали пару жирных оленей.

Пока не в Нато и не в ЕС смысл инвештировать в КРН крупные сумы нет.
Можна остаться вообще без ничего и драпать с двумя сумками портянок через румынскую границу.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 06:54

  Хомякоид написав:
  rjkz написав:
Мне тут на форуме довелось убедиться, что память у людей очень коротка.
С периодичностью в несколько лет они готовы танцевать на одних и тех-же граблях.
Сейчас события помасштабней. Может лет на 5-7 хватит.
Потом появятся опять загонялы в рОкету и найдутся радостно хрюкающие их последователи. Потом начнется стадный инстинкт и накануне очередного ППЦа
кто-то выпустит "из потных ладощек" годами оберегаемую "каклету" чтобы на хаях взять свою прэлесць.
К этому времени этот пост, естественно, припадет пылью, и новые оптимисты будут гнать на "всепропальщиков" и "не надо нагнетать".
Так люди устроены.
С разными вариациями уже какой год (или десятилетие?) происходят одни и те-же качели с недвигой.
Таких трешевых "декораций" еще не было.
И тут хохмили по поводу "путенападет".
Хотя это был весьма осязаемый фактор.
Но многие считали, что это может быть где угодно, но не здесь и не со мной.


Согласен, даже на этом форуме загнали пару жирных оленей.

Пока не в Нато и не в ЕС смысл инвештировать в КРН крупные сумы нет.
Можна остаться вообще без ничего и драпать с двумя сумками портянок через румынскую границу.


А так и происходит.
Жена друга с дочкой в Германию приехали в том в чем были.
Благо, помудрее были и инвестировали в развитие своего старшего, который закончил в Германии универ и работает там уже 4 года.
Вот к нему и приехали. Но пустые. Папа в ВСУ обороняет Киев.
Другие друзья много лет копили на квартиру и (как оказалось) к счастью им так и не хватало успеть за загонялами в ОП. Вот с несколькими десятками куе сейчас тоже в Германии. Папа возит гуманитарку с Запада на Восток.
Вообще смотришь на то, что не только в Украине, а к чему мир идет (если кто не видит - это его проблемы), и понимаешь, что ни в одной стране мира сейчас нельзя быть уверенным в стабильности и безопасности. и чем больше возможностей для мобильности оставить, тем в какой-то момент это может спасти жизнь.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 07:13

Прикольно так дві кровосісі аренди між собою змагаються:-)
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  #<1 ... 9689969096919692
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