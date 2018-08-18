Додано: Пон 28 бер, 2022 06:54

Хомякоид написав: rjkz написав:

Мне тут на форуме довелось убедиться, что память у людей очень коротка.

С периодичностью в несколько лет они готовы танцевать на одних и тех-же граблях.

Сейчас события помасштабней. Может лет на 5-7 хватит.

Потом появятся опять загонялы в рОкету и найдутся радостно хрюкающие их последователи. Потом начнется стадный инстинкт и накануне очередного ППЦа

кто-то выпустит "из потных ладощек" годами оберегаемую "каклету" чтобы на хаях взять свою прэлесць.

К этому времени этот пост, естественно, припадет пылью, и новые оптимисты будут гнать на "всепропальщиков" и "не надо нагнетать".

Так люди устроены.

С разными вариациями уже какой год (или десятилетие?) происходят одни и те-же качели с недвигой.

Таких трешевых "декораций" еще не было.

И тут хохмили по поводу "путенападет".

Хотя это был весьма осязаемый фактор.

Но многие считали, что это может быть где угодно, но не здесь и не со мной. Мне тут на форуме довелось убедиться, что память у людей очень коротка.С периодичностью в несколько лет они готовы танцевать на одних и тех-же граблях.Сейчас события помасштабней. Может лет на 5-7 хватит.Потом появятся опять загонялы в рОкету и найдутся радостно хрюкающие их последователи. Потом начнется стадный инстинкт и накануне очередного ППЦакто-то выпустит "из потных ладощек" годами оберегаемую "каклету" чтобы на хаях взять свою прэлесць.К этому времени этот пост, естественно, припадет пылью, и новые оптимисты будут гнать на "всепропальщиков" и "не надо нагнетать".Так люди устроены.С разными вариациями уже какой год (или десятилетие?) происходят одни и те-же качели с недвигой.Таких трешевых "декораций" еще не было.И тут хохмили по поводу "путенападет".Хотя это был весьма осязаемый фактор.Но многие считали, что это может быть где угодно, но не здесь и не со мной.



Согласен, даже на этом форуме загнали пару жирных оленей.



Пока не в Нато и не в ЕС смысл инвештировать в КРН крупные сумы нет.

Можна остаться вообще без ничего и драпать с двумя сумками портянок через румынскую границу. Согласен, даже на этом форуме загнали пару жирных оленей.Пока не в Нато и не в ЕС смысл инвештировать в КРН крупные сумы нет.Можна остаться вообще без ничего и драпать с двумя сумками портянок через румынскую границу.

А так и происходит.Жена друга с дочкой в Германию приехали в том в чем были.Благо, помудрее были и инвестировали в развитие своего старшего, который закончил в Германии универ и работает там уже 4 года.Вот к нему и приехали. Но пустые. Папа в ВСУ обороняет Киев.Другие друзья много лет копили на квартиру и (как оказалось) к счастью им так и не хватало успеть за загонялами в ОП. Вот с несколькими десятками куе сейчас тоже в Германии. Папа возит гуманитарку с Запада на Восток.Вообще смотришь на то, что не только в Украине, а к чему мир идет (если кто не видит - это его проблемы), и понимаешь, что ни в одной стране мира сейчас нельзя быть уверенным в стабильности и безопасности. и чем больше возможностей для мобильности оставить, тем в какой-то момент это может спасти жизнь.