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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 28 бер, 2022 06:39
rjkz написав:
Мне тут на форуме довелось убедиться, что память у людей очень коротка.
С периодичностью в несколько лет они готовы танцевать на одних и тех-же граблях.
Сейчас события помасштабней. Может лет на 5-7 хватит.
Потом появятся опять загонялы в рОкету и найдутся радостно хрюкающие их последователи. Потом начнется стадный инстинкт и накануне очередного ППЦа
кто-то выпустит "из потных ладощек" годами оберегаемую "каклету" чтобы на хаях взять свою прэлесць.
К этому времени этот пост, естественно, припадет пылью, и новые оптимисты будут гнать на "всепропальщиков" и "не надо нагнетать".
Так люди устроены.
С разными вариациями уже какой год (или десятилетие?) происходят одни и те-же качели с недвигой.
Таких трешевых "декораций" еще не было.
И тут хохмили по поводу "путенападет".
Хотя это был весьма осязаемый фактор.
Но многие считали, что это может быть где угодно, но не здесь и не со мной.
Согласен, даже на этом форуме загнали пару жирных оленей.
Пока не в Нато и не в ЕС смысл инвештировать в КРН крупные сумы нет.
Можна остаться вообще без ничего и драпать с двумя сумками портянок через румынскую границу.
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Хомякоид
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Додано: Пон 28 бер, 2022 06:54
Хомякоид написав: rjkz написав:
Мне тут на форуме довелось убедиться, что память у людей очень коротка.
С периодичностью в несколько лет они готовы танцевать на одних и тех-же граблях.
Сейчас события помасштабней. Может лет на 5-7 хватит.
Потом появятся опять загонялы в рОкету и найдутся радостно хрюкающие их последователи. Потом начнется стадный инстинкт и накануне очередного ППЦа
кто-то выпустит "из потных ладощек" годами оберегаемую "каклету" чтобы на хаях взять свою прэлесць.
К этому времени этот пост, естественно, припадет пылью, и новые оптимисты будут гнать на "всепропальщиков" и "не надо нагнетать".
Так люди устроены.
С разными вариациями уже какой год (или десятилетие?) происходят одни и те-же качели с недвигой.
Таких трешевых "декораций" еще не было.
И тут хохмили по поводу "путенападет".
Хотя это был весьма осязаемый фактор.
Но многие считали, что это может быть где угодно, но не здесь и не со мной.
Согласен, даже на этом форуме загнали пару жирных оленей.
Пока не в Нато и не в ЕС смысл инвештировать в КРН крупные сумы нет.
Можна остаться вообще без ничего и драпать с двумя сумками портянок через румынскую границу.
А так и происходит.
Жена друга с дочкой в Германию приехали в том в чем были.
Благо, помудрее были и инвестировали в развитие своего старшего, который закончил в Германии универ и работает там уже 4 года.
Вот к нему и приехали. Но пустые. Папа в ВСУ обороняет Киев.
Другие друзья много лет копили на квартиру и (как оказалось) к счастью им так и не хватало успеть за загонялами в ОП. Вот с несколькими десятками куе сейчас тоже в Германии. Папа возит гуманитарку с Запада на Восток.
Вообще смотришь на то, что не только в Украине, а к чему мир идет (если кто не видит - это его проблемы), и понимаешь, что ни в одной стране мира сейчас нельзя быть уверенным в стабильности и безопасности. и чем больше возможностей для мобильности оставить, тем в какой-то момент это может спасти жизнь.
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rjkz
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Додано: Пон 28 бер, 2022 07:13
Прикольно так дві кровосісі аренди між собою змагаються:-)
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